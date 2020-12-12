Рожают даже в 54 года. Названы самые популярные имена детей в Челябинской области

За 2020 год в Челябинской области появилось на свет более 30 тысяч детей. Эксперты проанализировали и назвали самые популярные имена новорожденных.

Согласно данным отделов ЗАГС Челябинской области, с 1 января 2020 года в городах и сёлах региона зарегистрировано рождение 15 907 мальчиков и 14 820 девочек. Специалисты также сообщили о том, что в некоторых муниципалитетах, по сравнению с предыдущим годом, количество новорожденных возросло.

2020 год оказался богат на рождение двух и более детей одновременно. Так, 389 семей стали счастливыми родителями двоен, а в 5 челябинских семьях зарегистрировали рождение тройняшек.

Самым популярным именем для мальчиков оказалось имя Артем – так назвали 798 малышей. На втором месте – Михаил (670), и на одного меньше родилось Александров (669).

Девочкам чаще всего присваивали имя София – 613 малышек с таким именем теперь проживают в регионе, на втором месте Мария и Анна – по 542 новорожденных и Виктория – 527 человек.

Не обошлось и без необычных и очень редких имен. Некоторых мальчиков назвали: Моисей, Добрыня, Яромир, Родомир, Остап, Авраам, Марс, Леонардо, Захарий и Симеон. А девочек: Евангелия, Радослава, Весна, Есения, Лирика, Русолина, Николетта, Златислава и Злотислава, Ванесса, Бэлла и Аурелия.

Сотрудники ЗАГС также рассказали о том, что мамой младенца в этом году стала 54-летняя женщина, что в России является большой редкостью. А самым возрастным отцом оказался 69-летний житель Челябинской области.

https://www.cheltv.ru/rozhayut-dazhe-v-54-goda/