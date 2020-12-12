Находки из древнего могильника в Кунашакском районе подтверждают связь венгров с Южным Уралом

Южный Урал может оказаться прародиной венгров. Ученые исследуют этот вопрос, начиная с XIX века, но с каждым годом появляются новые археологические находки, которые «продвигают» древних венгров дальше на восток. Большой интерес представляет могильник Уелги в Челябинской области, в исследовании которого участвуют специалисты ЮУрГУ, сообщает управление медиакоммуникаций и мониторинга ЮУрГУ.Южный Урал связан с формированием многих народов, однако с каждым годом появляется все больше доказательств проживания на этой территории древних венгров. Главным памятником,подтверждающим теорию о проживании мадьяр в Волго-Уральском регионе, стал могильник Уелги в Кунашакском районе Челябинской области, который изучают уже больше 10 лет. В погребальном комплексе (IX-XI век) были обнаружены скелетированные останки древних людей, а также принадлежавшие им при жизни предметы: оружие, украшения и часть конской сбруи. Эти находки имеют много общего с предметами из Карпатской котловины, а значит, можно предположить, что переселение народов из Зауралья на территорию современной Венгрии проходило быстро, в пределах нескольких поколений.В состав международной команды ученых, работавших с этой гипотезой, вошли представители Южно-Уральского государственного университета: д.и.н., старший научный сотрудник НОЦ евразийских исследований профессор Сергей Боталов и к.и.н., научный сотрудник НОЦ евразийских исследований Иван Грудочко. Исследователи проанализировали генетическую связь между древними венграми и их предполагаемыми предками, изучив костный материал из могильника Уелги, а также из могильников Пермского края.
Источник: ЮУрГУ