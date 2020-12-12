В челябинском театре готовят премьеру балета «Дон Кихот»

Экс-директора ООО «Порфирит» (ЗАТО Озерск, Челябинская область) признали виновным в сокрытии средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов, – руководитель горнодобывающего предприятия утаил 9,6 млн рублей
В Озерске директор крупной компании скрыл от налогов ₽9,6 млн рублей Подробнее
Для черно-белых это второе подряд поражение. Встреча на арене «Трактор» в Челябинске завершилась 9 декабря со счетом 5:2. Победа осталась за командой Хельсинки. Первую шайбу финны забросили на 12-й минуте встречи. Подробнее
Сегодня первый заместитель губернатора Ирина Гехт провела традиционную пресс-конференцию, посвященную эпидемической ситуации в регионе. По словам Ирины Гехт, в регионе поставили прививку от ковид-19 уже порядка 700 человек, среди них медработники, социальные педагоги, полицейские и волонтеры. По данным первого заместителя губернатора, регион подошел к отметке в 30 тысяч случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. При этом коэффициент распространения составляет 0,99%, за прошедшие сутки диагноз «ковид-19» поставлен 298 южноуральцам.Охват тестированием составил 242 теста на 100 тысяч человек (в рамках рекомендаций Роспотребнадзора). В регионе насчитывается 7 тыс. 190 коек для инфицированных, резерв коечного фонда в области составляет 22,6%.Ирина Гехт отметила, что продолжает сохраняться тенденция по снижению числа госпитализаций заразившихся коронавирусом. Кроме того, уменьшилось число вызовов скорой помощи: по области за сутки было 2 396 выездов (во время пика было более 4 тысяч вызовов в сутки), по Челябинску - 1 058. Лекарственные препараты сегодня получают 20 340 пациентов за счет средств областного бюджета и 2 095 – за счет федерального.«Выросло и число телемедицинских консультаций – их уже проведено 158. Но это только начало процесса», - отметила первый замгубернатора.Ранее сообщалось о старте вакцинации от коронавируса. На сегодня уже 700 человек привиты, в большинстве случаев это медработники, педагоги, соцработники, волонтеры и полицейские.«В ближайшее время поступит еще одна партия вакцины – 2 тыс. доз, она будет направлена в медорганизации (их 69 по области) для проведения вакцинации. 1 тыс. доз была распределена на 9 медорганизаций (Челябинск, Магнитогорск, Сатка, Миасс), а вскоре мы охватим и остальные медицинские учреждения региона. По мере наработки вакцины, надеемся, она будет поставляться в регион», - добавила Ирина Гехт.При этом прививочная кампания от гриппа и ОРВИ уже завершается, на данный момент охват составляет 89% от плана. Подробнее
Челябинский театр оперы и балета готовится к премьере балета «Дон Кихот». В спектакле будут использованы декорации, костюмы и реквизит Большого театра России. Шляпы, веера, плащи, балетные пачки – одних только элементов костюмов насчитывается более пятисот. А еще сотня предметов бутафории и реквизита, объемные декорационные конструкции. Творения известных художников Сергея Бархина и Василия Дьячкова к постановке Большого театра «Дон Кихот» 1999 года на челябинской сцене обретут вторую жизнь. Декорации, костюмы и реквизит были переданы нашему театру в рамках соглашения о сотрудничестве Челябинской области и Большого театра России. По такому же принципу была поставлена и опера «Богема» Джакомо Пуччини.Над новой хореографической редакцией спектакля «Дон Кихот» работает главный балетмейстер Челябинского театра Юрий Выскубенко.«Благодаря костюмам Большого театра нам удалось в полтора раза увеличить состав исполнителей. В спектакле очень много гротесковых персонажей: Гамаш, Лоренцо, Санчо Панса и другие. Каждый артист сможет себя проявить, продемонстрировать свое мастерство», – говорит хореограф-постановщик.Более подробно о постановке можно прочитать на сайте Челябинского театра оперы и балета имени М.И. Глинки.Оценить новый балет зрители смогут 13 и 14 февраля, начало - в 18:00.Фото пресс-службы ЧГАТОБ имени М.И. Глинки.