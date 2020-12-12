Единый государственный реестр недвижимости пополнился сведениями еще о шести тысячах объектов культурного наследия

Экс-директора ООО «Порфирит» (ЗАТО Озерск, Челябинская область) признали виновным в сокрытии средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов, – руководитель горнодобывающего предприятия утаил 9,6 млн рублей
В Озерске директор крупной компании скрыл от налогов ₽9,6 млн рублей Подробнее
Для черно-белых это второе подряд поражение. Встреча на арене «Трактор» в Челябинске завершилась 9 декабря со счетом 5:2. Победа осталась за командой Хельсинки. Первую шайбу финны забросили на 12-й минуте встречи. Подробнее
Сегодня первый заместитель губернатора Ирина Гехт провела традиционную пресс-конференцию, посвященную эпидемической ситуации в регионе. По словам Ирины Гехт, в регионе поставили прививку от ковид-19 уже порядка 700 человек, среди них медработники, социальные педагоги, полицейские и волонтеры. По данным первого заместителя губернатора, регион подошел к отметке в 30 тысяч случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. При этом коэффициент распространения составляет 0,99%, за прошедшие сутки диагноз «ковид-19» поставлен 298 южноуральцам.Охват тестированием составил 242 теста на 100 тысяч человек (в рамках рекомендаций Роспотребнадзора). В регионе насчитывается 7 тыс. 190 коек для инфицированных, резерв коечного фонда в области составляет 22,6%.Ирина Гехт отметила, что продолжает сохраняться тенденция по снижению числа госпитализаций заразившихся коронавирусом. Кроме того, уменьшилось число вызовов скорой помощи: по области за сутки было 2 396 выездов (во время пика было более 4 тысяч вызовов в сутки), по Челябинску - 1 058. Лекарственные препараты сегодня получают 20 340 пациентов за счет средств областного бюджета и 2 095 – за счет федерального.«Выросло и число телемедицинских консультаций – их уже проведено 158. Но это только начало процесса», - отметила первый замгубернатора.Ранее сообщалось о старте вакцинации от коронавируса. На сегодня уже 700 человек привиты, в большинстве случаев это медработники, педагоги, соцработники, волонтеры и полицейские.«В ближайшее время поступит еще одна партия вакцины – 2 тыс. доз, она будет направлена в медорганизации (их 69 по области) для проведения вакцинации. 1 тыс. доз была распределена на 9 медорганизаций (Челябинск, Магнитогорск, Сатка, Миасс), а вскоре мы охватим и остальные медицинские учреждения региона. По мере наработки вакцины, надеемся, она будет поставляться в регион», - добавила Ирина Гехт.При этом прививочная кампания от гриппа и ОРВИ уже завершается, на данный момент охват составляет 89% от плана. Подробнее
За третий квартал 2020 года Федеральная кадастровая палата Росреестра внесла более 6 тысяч сведений об объектах культурного наследия. Эксперты рассказали, почему важно пополнять реестр недвижимости объектами капитального строительства (ОКС), которые имеют статус объектов культурного наследия, а также какие обязанности будут накладываться на покупателя подобного объекта недвижимости.В третьем квартале 2020 года специалисты Федеральной кадастровой палаты Росреестра внесли в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведения о 6361 объекте культурного наследия. Среди них есть объекты федерального значения. Это, например, Спасо-Преображенский собор 1673 года постройки, входящий в состав Ансамбля Спасо-Кукоцкого монастыря Ивановской области; дом, в котором жил Василий Иванович Чапаев в 1918 году; церковь Серафима Саровского конца XIX века в Саратовской области и многие другие. Ряд объектов в Челябинской области также были внесены в реестр.Объекты культурного наследия – это уникальная ценность для всего многонационального народа нашей страны. Одной из приоритетных задач государства является государственная охрана таких объектов недвижимости, их учет и сохранность.«Стоит отметить, что не всегда объекты культурного наследия используются в прямом назначении в качестве музея или церкви. Нередко подобные здания служат помещением для размещения учебных площадок. Например, здание МГУ – одна из семи сталинских высоток, которая является объектом культурного наследия. Также они могут использоваться в качестве жилого дома или офисного помещения. Эксплуатируя помещение подобной категории, правообладатель должен соблюдать требования, установленные в специальном документе – охранном обязательстве. Одним из важнейших его требований является проведение мероприятий по сохранению используемого объекта, немаловажную роль при этом играет наличие в Едином государственном реестре недвижимости полных и достоверных сведений о нем», – сообщиладиректор Кадастровой палаты по Москве Елена Спиридонова. Своевременное внесение такого рода информации помогает предотвратить ошибки при планировании развития государственных территорий, разработке планов застройки. Отсутствие информации об объектах культурного наследия в ЕГРН может привести к градостроительным ошибкам при предоставлении земельных участков органами местного самоуправления.Что касается Челябинской области, в III квартале 2020 года в ЕГРН были внесены сведения о Дворце культуры железнодорожников (г. Челябинск), о Братских могилах борцов, павших за Советскую власть в 1917-1919 годах (г. Троицк), о зданиях, где работали советский физик, специалист в области ядерной физики Юрий Зысин (г. Снежинск) и советский конструктор бронетехники, ядерного и термоядерного оружия Николай Духов (г. Челябинск), о памятнике борцам революции 1917 года (г. Троицк) и других объектах культурного наследия.Несоблюдение правил использования объекта культурного наследия, которые предусмотрены законодательством в области охраны культурного наследия, может повлечь неприятные последствия для собственника или пользователя, например, изъятие такого объекта в судебном порядке. Если же объект был разрушен, уничтожен по вине собственника или пользователя, то земельный участок, на котором находилось строение, будет изъят в соответствии с российским законодательством, сообщает пресс-служба Кадастровой палаты по Челябинской области.