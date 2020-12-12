«Трактор» уступил «Йокериту» в домашнем матче

Для черно-белых это второе подряд поражение. Встреча на арене «Трактор» в Челябинске завершилась 9 декабря со счетом 5:2. Победа осталась за командой Хельсинки. Первую шайбу финны забросили на 12-й минуте встречи.

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин сообщил, что матч был непростой, даже понимая, что противник хорошо подготовлен и катается на высоком уровне и отлично атакует, команда не справилась с натиском оппонентов. В то же время, он считает, что все хоккеисты показали себя на должном уровне, все старались и не расслаблялись до последней минуты.

Также Анвар поблагодарил за поддержку болельщиков. Он уверен, что в следующей игре команда выступит отлично. Следующий матч челябинцы проведут 11 декабря дома с «Сибирью» из Новосибирска. Прогноз на исход игры уже готовят эксперты SocialBet.