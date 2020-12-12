В Озёрске директор крупной компании скрыл от налогов 9,6 млн. руб.

Экс-директора ООО «Порфирит» (ЗАТО Озерск, Челябинская область) признали виновным в сокрытии средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов, – руководитель горнодобывающего предприятия утаил 9,6 млн рублей.
В 2018-2019 годах добывающее щебень и песок ООО «Порфирит» имело в своем распоряжении более 13,6 млн рублей оборотных средств. Почти 10 млн рублей директор спрятал, уступив по договору право требования другой организации.
Озерский городской суд обязал бывшего руководителя предприятия выплатить 700 тыс. рублей штрафа.
https://dostup1.ru/economics/V-Ozerske-direktor-krupnoy-kompanii-skryl-ot-nalogov-96-mln-rubley_132483.html