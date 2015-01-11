Команда «Уралочки» по водному поло делегировала 6 игроков на предолимпийские сборы национальной команды России

В Подмосковье начался первый тренировочный сбор в рамках подготовки к Олимпийским играм 2021 года в Токио.

От команды «Динамо-Уралочки» приглашены сразу 6 спортсменок. Это хорошо профессионально подготовленные спортсменки, давно доказавшие свое право представлять сборную страны, а также перспективные молодые ватерполистки. В списке:

• Эльвина Каримова;

• Мария Берснева;

• Евгения Головина;

• Юлия Лаптева;

• Полина Попова;

• Анастасия Панфилова.

Предолимпийский сбор команды пройдет до 23 декабря, а с 8 января продолжится розыгрыш Чемпионата России по водному поло среди клубов Суперлиги. На данный момент «Динамо-Уралочка» занимает в нем второе место.

Параллельно тренируются и молодежные составы «Уралочки». Им предстоит подтверждать свое лидерство в Первенствах России для 15 -, 17-, и 19-летних игроков. Матч центр ODDS.RU следит за подготовкой к Олимпийским играм, а его эксперты уже готовят первые спортивные прогнозы.