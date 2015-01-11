Полиция Челябинской области предложила ВТБ и Сберу отменить выдачу онлайн-кредитов

ГУ МВД по Челябинской области направило обращение в ВТБ и Сбер с просьбой приостановить выдачу жителям региона онлайн-кредитов – поводом послужил непрерывный шквал мошенничеств, связанных с их дистанционным оформлением.

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«Главным управлением МВД России по Челябинской области направлены обращения в региональные отделения Сбера и ВТБ. В них сообщается о том, что наиболее распространены преступления, в которых злоумышленники звонят гражданам и представляются сотрудниками банков. Во всех случаях во время телефонных разговоров собеседники под разными предлогами внушают гражданам опасения за их сбережения или убеждают в том, что злоумышленники оформляют на них кредиты. Заявители выполняют все указания незнакомцев – диктуют данные своих банковских карт, загружают приложения на телефоны, снимают в банкоматах свои сбережения или кредитные средства и отправляют на “безопасные счета”, которые на самом деле подконтрольны мошенникам. В итоге потерпевшие лишаются порой очень крупных сумм», – говорится в сообщении.

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Для предупреждения возможности проводить мошенничество региональная полиция предложила банкам приостановить дистанционное оформлению кредитов. В главке считают, что такая мера в комплексе с другими поможет защитить деньги жителей региона и уберечь их от навязанных злоумышленниками кредитных обязательств.

В ГУ МВД сообщили, что подобные предложения будут направлены в другие финансово-кредитные организации Челябинской области.

https://dostup1.ru/finance/Politsiya-Chelyabinskoy-oblasti-predlozhila-VTB-i-Sberu-otmenit-vydachu-onlayn-kreditov_132547.html