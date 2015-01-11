ЦСКА — «Урал» 2:2, «армейцы» не смогли победить

13 декабря в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» прошел матч 18-го тура РПЛ между ЦСКА и «Уралом». Встреча завершилась со счетом 2:2.

В составе «армейцев» голами отметились Илья Шкурин и Никола Влашич, тогда как у «Урала» забивали Андрей Егорычев и Игорь Калинин. На 48-й минуте игры две желтые карточки в течение минуты получил форвард уральцев Павел Погребняк, а уже в добавленное ко второму тайму время Илья Шкурин из ЦСКА получил прямую красную за фол против Алексея Евсеева.

Оставшись в меньшинстве, «Уралу» не удалось удержать ничью. На 60-й минуте второй гол с пенальти забил Никола Влашич. Но уже в компенсированное время хозяева пропустили мяч. Лучшим игроком матча по версии экспертов телеканала «Матч Премьер» Элвера Рахимича и Александра Неценко стал защитник «Урала» Игорь Калинин — сообщает портал Metaratings.

ЦСКА с 34 очками остался на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. «Урал» же остался на 12-й позиции с активом в 20 баллов.