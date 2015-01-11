Молодой озерчанин удостоен стипендии губернатора Челябинской области

14 декабря в зале торжеств резиденции губернатора Челябинской области прошло награждение жителей региона в возрасте от 14 до 30 лет, которые проявили активное участие в реализации государственной молодежной политики, социальных и благотворительных проектов, отличились при работе в общественных детских и молодежных организациях.

Стипендия вручается ежегодно с 2014 года. В этом году премию получили 16 южноуральцев в номинации «Общественная деятельность», 10 — в номинации «Профессиональное мастерство», 9 — в номинации «Добровольчество (волонтерство)», 7 — в номинации «Художественное творчество», по 4 — в номинациях «Любительский спорт» и «Школьное и студенческое самоуправление», 3 — в номинации «Патриотическое воспитание».

Николай Елисеев удостоен стипендии губернатора в номинации «Школьное и студенческое самоуправление». Ранее Николай и еще 37 волонтеров Озерского городского округа в возрасте от 14 до 30 лет приняли участие в молодежном региональном онлайн-конкурсе «Волонтер 2020».

Участникам необходимо было написать рассказ о том, как оставаться неравнодушным и причастным к волонтерской деятельности в сложной эпидемиологической ситуации, сложившейся в этом году.

Экспертная комиссия конкурса прочла 110 реальных, искренних, наполненных эмоциями, добром и теплом историй. Прониклась каждой из них. Были выбраны десять призеров конкурса из разных муниципалитетов Челябинской области. От Озерска призером стал Николай Елисеев. Остальные участники конкурса получили дипломы (сертификаты) участников и сувенирную продукцию.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/45243/