Челябинский областной студенческий отряд вновь запускает проект «Уральский десант»

Зимой на Южном Урале стартует областная добровольческая гражданско-патриотическая акция «Уральский десант». Более 120 бойцов студенческих отрядов в 2021 году отправятся в отдаленные муниципалитеты Челябинской области, чтобы помочь старшему поколению с домашними делами и оживить досуг местных жителей, сообщает пресс-служба Челябинского областного студотряда.В рамках акции студенты-добровольцы объединятся в отряды численностью около 20 человек. Молодежь поедет в деревни и поселки на 6-7 дней. Во время этих выездов юноши и девушки проведут профориентационные, спортивные и творческие мероприятия для школьников, окажут посильную помощь в быту пожилым гражданам.Формирование и обучение отрядов пройдет с декабря до фактического выезда в формате встреч, мероприятий и очных занятий.«Участвуя в акции «Уральский десант», молодежь окунется в жизнь поселков и сел, окажет помощь всем местным жителям. Своими действиями, добрыми делами студенты побуждают молодых людей сельской местности присоединиться к акции и заниматься добровольчеством. Еще одним важным моментом является преемственность: более 50% студентов, однажды выехавших в населенные пункты в рамках акции, продолжают деятельность в последующие годы. Это решает проблему текучести кадров, которая очень распространена в волонтерских акциях», – комментирует комиссар Челябинского областного студенческого отряда Гузель Юмагужина.Впервые в Челябинской области выезды были осуществлены в 2019 году. Акция получила положительный отклик у жителей и местных властей. Поэтому в 2021 году планируется расширить географию охвата до 6 муниципальных образований с увеличением количества участников.В этом году проект реализуется на средства гранта губернатора Челябинской области.
Источник: ЧОСО