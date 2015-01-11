В соцсетях и мессенджерах распространяют фейк об ужесточении ограничительных мер

Управление пресс-службы и информации правительства Челябинской области заявляет, что распространяемая в мессенджерах и соцсетях информация об ужесточении ограничительных мер в связи с распространением в регионе коронавирусной инфекции не соответствует действительности.Сегодня в ряде мессенджеров и соцсетей появилась информация о том, что в Челябинской области на период новогодних каникул вводятся дополнительные ограничительные меры, связанные с закрытием учреждений и отменой массовых мероприятий. Анонимные авторы ссылаются на решение оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса.Напоминаем, что актуальные и достоверные сведения о ситуации с заболеваемостью COVID-19, а также мероприятиях в рамках режима повышенной готовности публикуются на сайте правительства Челябинской области https://pravmin74.ru/, коронавирус74.рф https://коронавирус74.рф/ и в официальных аккаунтах правительства Челябинской области в социальных сетях.На данный момент решений областных властей об ужесточении ограничительных мер нет.