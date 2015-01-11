2020-12-16YEKT10:00:00 | Новости Городские новости Праздничному настроению быть По традиции в преддверии Нового года озерские магазины празднично оформляют торговые залы, витрины и фасады зданий. Этот год не стал исключением. Озерские предприниматели креативно и с душой подошли к оформлению.



Новогодние праздники – самые светлые и добрые, хочется верить, что все трудности и неприятности останутся позади, а впереди будет только хорошее. В такие дни особенно важно создание праздничной атмосферы на улицах, предприятиях торговли и общественного питания. Мы привыкли, что иллюминация и новогодне-рождественский декор стали обязательными элементами подготовки к этому яркому празднику. И, независимо от возраста, такое оформление дарит всем нам радость, положительные эмоции и надежду на чудо.

В этом году на обращение администрации Озерского городского округа об организации новогоднего оформления откликнулись многие руководители предприятий. Озерские предприниматели креативно и с душой подошли к оформлению. Магазины преобразились. Атмосфера праздника чувствуется в торговых комплексах «Родной» и «Фестиваль», которые нарядили новогодние ёлки и оформили фотозоны с использованием символов наступающего года.

Ежегодно особенное место в новогоднем убранстве Озерска занимают магазины торговой сети «Три богатыря». Руководство ООО «Азимут экспресс» проводит новогодний конкурс на лучшее оформление торгового зала, чтобы каждый покупатель почувствовал атмосферу праздника и окунулся в приятную новогоднюю суету. Новогодние композиции на сюжеты узнаваемых сказок и мультфильмов можно увидеть в магазинах: по ул. Матросова, 36, на пр. Ленина, 64, ул. Кирова, 23, ул. Блюхера, 21.



Информация и фото управления экономики администрации округа.

Информация предоставлена: Новогодние праздники – самые светлые и добрые, хочется верить, что все трудности и неприятности останутся позади, а впереди будет только хорошее. В такие дни особенно важно создание праздничной атмосферы на улицах, предприятиях торговли и общественного питания. Мы привыкли, что иллюминация и новогодне-рождественский декор стали обязательными элементами подготовки к этому яркому празднику.И, независимо от возраста, такое оформление дарит всем нам радость, положительные эмоции и надежду на чудо.В этом году на обращение администрации Озерского городского округа об организации новогоднего оформления откликнулись многие руководители предприятий. Озерские предприниматели креативно и с душой подошли к оформлению. Магазины преобразились. Атмосфера праздника чувствуется в торговых комплексах «Родной» и «Фестиваль», которые нарядили новогодние ёлки и оформили фотозоны с использованием символов наступающего года.Ежегодно особенное место в новогоднем убранстве Озерска занимают магазины торговой сети «Три богатыря». Руководство ООО «Азимут экспресс» проводит новогодний конкурс на лучшее оформление торгового зала, чтобы каждый покупатель почувствовал атмосферу праздника и окунулся в приятную новогоднюю суету. Новогодние композиции на сюжеты узнаваемых сказок и мультфильмов можно увидеть в магазинах: по ул. Матросова, 36, на пр. Ленина, 64, ул. Кирова, 23, ул. Блюхера, 21.Информация и фото управления экономики администрации округа.Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2020-12-16YEKT10:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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