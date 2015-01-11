2020-12-16YEKT11:00:00 | Губерния Южноуральские легкоатлеты заняли второе место в турнире «Звезды студенческого спорта» Источник: Пресс-служба министерства спорта Челябинской области









В Москве завершились крупнейшие Всероссийские соревнования по легкой атлетике – «Звезды студенческого спорта», по итогам которого команда УралГУФК заняла второе место в командном зачете, уступив лишь четыре очка спортсменам из МГАФК (Московская область).На соревнования в Москву сборная УралГУФК отправлялась в статусе одного из фаворитов. Дело в том, что накануне южноуральские легкоатлеты одержали убедительную победу на VII Всероссийской летней Универсиаде в Екатеринбурге, оставив позади себя команды 33 вузов РФ. Как сообщили в региональной Дирекции спортивно-массовых мероприятий и комплекса «Готов к труду и обороне», и на турнире «Звезды студенческого спорта» в Москве наша команда выступила выше всяких похвал, лишь немного уступив хозяевам соревнований.Всего в соревнованиях приняли участие студенты из 23 вузов 21 субъекта страны. На протяжении всего турнира сборная УралГУФК лидировала с достаточно существенным преимуществом. Во второй день соревнований обозначились два явных лидера – УралГУФК (Челябинская область) и МГАФК (Московская область).В личном первенстве наши земляки завоевали множество медалей различного достоинства. Среди них 5 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых. Отметим каждого призера:- тройной прыжок мужчины (1 место – Иван Соловьев, 3 место - Константин Герасимчук);- прыжки с шестом женщины (1 место – Ксения Саврасова);- прыжки с шестом мужчины (1 место – Илья Дворников, 2 место – Максим Вахрушев);- бег 60 м (2 место – Алексей Сидоров, 3 место – Александра Невзорова);- тройной прыжок (1 место – Екатерина Самакаева, 3 место – Кристина Радаева);- бег 60 м с барьерами (2 место – Кристина Клещева, 3 место – Максим Исаев);- прыжки в длину (1 место – Кристина Радаева);- бег 300 м (3 место – Максим Тиряков);- бег 1000 м (3 место – Александр Невзорова).- эстафета 4 по 200 м мужчины (2 место – Максим Тиряков, Алексей Сидоров, Александр Кузнецов, Максим Исаев);- эстафета 4 по 200 м женщины (2 место – Кристина Клещева, Полина Чернобай, Кристина Ринк, Кристина Радаева). Источник: Пресс-служба министерства спорта Челябинской областиВ Москве завершились крупнейшие Всероссийские соревнования по легкой атлетике – «Звезды студенческого спорта», по итогам которого команда УралГУФК заняла второе место в командном зачете, уступив лишь четыре очка спортсменам из МГАФК (Московская область).На соревнования в Москву сборная УралГУФК отправлялась в статусе одного из фаворитов. Дело в том, что накануне южноуральские легкоатлеты одержали убедительную победу на VII Всероссийской летней Универсиаде в Екатеринбурге, оставив позади себя команды 33 вузов РФ. Как сообщили в региональной Дирекции спортивно-массовых мероприятий и комплекса «Готов к труду и обороне», и на турнире «Звезды студенческого спорта» в Москве наша команда выступила выше всяких похвал, лишь немного уступив хозяевам соревнований.Всего в соревнованиях приняли участие студенты из 23 вузов 21 субъекта страны. На протяжении всего турнира сборная УралГУФК лидировала с достаточно существенным преимуществом. Во второй день соревнований обозначились два явных лидера – УралГУФК (Челябинская область) и МГАФК (Московская область).В личном первенстве наши земляки завоевали множество медалей различного достоинства. Среди них 5 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых. Отметим каждого призера:- тройной прыжок мужчины (1 место –, 3 место -);- прыжки с шестом женщины (1 место –);- прыжки с шестом мужчины (1 место –, 2 место –);- бег 60 м (2 место –, 3 место –);- тройной прыжок (1 место –, 3 место –);- бег 60 м с барьерами (2 место –, 3 место –);- прыжки в длину (1 место –);- бег 300 м (3 место –);- бег 1000 м (3 место –).- эстафета 4 по 200 м мужчины (2 место –);- эстафета 4 по 200 м женщины (2 место –). AzAzA 2020-12-16YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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