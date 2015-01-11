2020-12-16YEKT15:00:00 | Губерния Алексей Текслер поручил наладить работу по реализации программы обеспечения жильем детей-сирот в Челябинской области Источник: agromarket-tech.ru









В рамках областного совещания с главами муниципальных образований министр социальных отношений Ирина Буторина отчиталась о реализации программы по обеспечению жильем детей-сирот в регионе.На приобретение жилых помещений для детей-сирот в 2020 году первоначально было направлено 737,7 млн рублей. Учитывая ситуацию с количеством детей-сирот в очереди, губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение о выделении дополнительных 107 млн рублей. Уже приобретено 675 жилых помещений, а также заключены контракты на приобретение еще 235 жилых помещений. До конца года в рамках выделенных средств планировалось приобрести 943 жилых помещения. Однако данный показатель выполнен только на 96 процентов.«До каждого муниципалитета объемы финансовых средств доводились в начале года. Возможность расходования с учетом процедуры закупа появилась уже в феврале этого года», – подчеркнула министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.15 муниципальных образований полностью выполнили программу, 18 муниципалитетов реализовали программу на 90-98%, четыре муниципалитета завершают год с остатками выделенных средств, которые позволяют приобрести дополнительные жилые помещения.«Конкурентные процедуры на оставшиеся средства были запущены поздно, не был учтен возможный риск отсутствия участников торгов», – прокомментировала Ирина Буторина.Еще пять муниципалитетов реализовали программу на уровне от 76 до 88% выделенных средств. В среднем остатки средств позволили бы приобрести 9 помещений. Работу трех муниципалитетов охарактеризовали как малоэффективную, поскольку они выполнили программу не более чем 27%.По итогам доклада Алексей Текслер дал поручение решить эту проблему системно.«Коллеги, я жду от вас анализа ситуации совместно с главами муниципалитетов. В следующем году у нас должно быть полное освоение тех средств, которые мы выделяем, тем более мы направляем дополнительные средства, чтобы ускорить выделение жилья для детей-сирот», – отметил губернатор. Источник: agromarket-tech.ruВ рамках областного совещания с главами муниципальных образований министр социальных отношений Ирина Буторина отчиталась о реализации программы по обеспечению жильем детей-сирот в регионе.На приобретение жилых помещений для детей-сирот в 2020 году первоначально было направлено 737,7 млн рублей. Учитывая ситуацию с количеством детей-сирот в очереди, губернатор Челябинской областипринял решение о выделении дополнительных 107 млн рублей. Уже приобретено 675 жилых помещений, а также заключены контракты на приобретение еще 235 жилых помещений. До конца года в рамках выделенных средств планировалось приобрести 943 жилых помещения. Однако данный показатель выполнен только на 96 процентов.«До каждого муниципалитета объемы финансовых средств доводились в начале года. Возможность расходования с учетом процедуры закупа появилась уже в феврале этого года», – подчеркнула министр социальных отношений Челябинской области.15 муниципальных образований полностью выполнили программу, 18 муниципалитетов реализовали программу на 90-98%, четыре муниципалитета завершают год с остатками выделенных средств, которые позволяют приобрести дополнительные жилые помещения.«Конкурентные процедуры на оставшиеся средства были запущены поздно, не был учтен возможный риск отсутствия участников торгов», – прокомментировала Ирина Буторина.Еще пять муниципалитетов реализовали программу на уровне от 76 до 88% выделенных средств. В среднем остатки средств позволили бы приобрести 9 помещений. Работу трех муниципалитетов охарактеризовали как малоэффективную, поскольку они выполнили программу не более чем 27%.По итогам доклададал поручение решить эту проблему системно.«Коллеги, я жду от вас анализа ситуации совместно с главами муниципалитетов. В следующем году у нас должно быть полное освоение тех средств, которые мы выделяем, тем более мы направляем дополнительные средства, чтобы ускорить выделение жилья для детей-сирот», – отметил губернатор. AzAzA 2020-12-16YEKT15:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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