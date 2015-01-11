2020-12-17YEKT14:00:00 | Губерния Министр социальных отношений Ирина Буторина подвела итоги работы в 2020 году и рассказала о планах на будущее Источник: vologda-oblast.ru









В «Гранаде-пресс» состоялась пресс-конференция в онлайн-формате «Какие изменения произошли в сфере социальных отношений в 2020 году». Спикером выступила министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина. Руководитель ведомства отметила, что в текущем году большинство знаковых событий связаны с пандемией коронавируса, которая переформатировала ход работы и планы, однако не помешала реализовать новые меры соцподдержки семей и улучшить демографию.«Декабрь – время подводить итоги работы системы, но, когда мы говорим о текущем годе, большинство знаковых событий мы связываем с пандемией коронавируса, которая, к сожалению, внесла коррективы в наши планы. Ключевым событием этого года стал старт выплаты нового ежемесячного пособия семьям, которые воспитывают детей в возрасте от 3 до 7 лет. Это абсолютно новый формат предоставления меры соцподдержки, когда семье нужно подать только заявление, а всю остальную работу по установлению права, по запросу документов выполнят управления социальной защиты населения, за что коллегам, конечно, большое спасибо. Они оперативно включились и приняли удар на себя, достойно справившись с этой задачей», — прокомментировала Ирина Буторина.Руководитель ведомства добавила, что старания прошли не зря, Росстат в сентябре 2020 года зафиксировал прирост рождаемости в регионе. Этому способствовал нацпроект «Демография». «Если говорить об общем объеме финансирования нацпроекта, то это практически 9 миллиардов рублей в 2020 году. Существенная часть средств приходится как раз на финансовую поддержку семей с детьми», — уточнила министр.В региональную составляющую нацпроекта «Демография» в рамках финансовой поддержки семей с детьми входят четыре вида государственной поддержки: выплата на первого ребенка (в 2020 году воспользовались 20 тысяч южноуральцев на общую сумму 2,5 млрд рублей); выплата на третьего и последующих детей (в 2020 году воспользовались около 14 тысяч получателей на общую сумму 1,3 млрд); областное пособие при рождении ребенка (в 2020 году воспользовались порядка 24 тысячи семей на общую сумму 73 млн рублей); областной материнский капитал (в 2020 году его получили 1999 семей на общую сумму 182 млн рублей, для сравнения в 2019 году маткап получили 830 семей на общую сумму 44,48 млн рублей).Региональный материнский капитал в текущем году по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера был увеличен с 63 до 100 тысяч рублей и расширены направления, по которым можно его расходовать (http://minsoc74.ru/novosti/nacproekt-demografiya-regionalnyy-matkapital-mozhno-potratit-po-novym-napravleniyam).Помимо нацпроекта, в 2020 году, несмотря на ограничительные меры, удалось закупить порядка 8 500 тысяч путевок в загородные оздоровительные лагеря и санатории, выдать пособие к новому учебному году, закупить подарки в рамках акции «Подарим Новый год детям».В этом году развитие получил и социальный контракт, который помогает выйти из трудной жизненной ситуации: получить востребованную профессию, погасить долг за ЖКХ, приобрести предметы первой необходимости, завести подсобное хозяйство. В 2021 году максимальный размер предоставления помощи на основании соцконтракта будет увеличен до 250 тыс. рублей, министерством запланировано заключение более 9 тыс. социальных контрактов с малоимущими семьям и малоимущими одиноко проживающими гражданами.«Для нас важно, что, несмотря на все сложности в эпидемиологической ситуации, мы смогли обеспечить почти 8500 южноуральских ребятишек путевками в загородные лагеря и санатории области. Вся кампания была организована с соблюдением новых санитарных правил, и мы получили очень много положительных отзывов от родителей, что дети смогли отдохнуть в летний и осенний сезоны, — сказала Ирина Буторина. — Также важно, что в самой сложной ситуации, когда общество не понимало, как реагировать, по поручению губернатора мы в течение двух недель выплатили довольно значительный объем единоразовой помощи в размере 5 000 рублей многодетным и неполным малоимущим семьям. Практически 256 миллионов рублей было направлено 55 тысячам южноуральских семей. Это было очень своевременно».Большое внимание органы социальной защиты уделяют судьбе детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, проводят профилактическую работу с семьей и, если не удалось решить эту задачу, то организуют устройство ребят в семью. «Около 1500 детей, которые в силу разных причин остались без родительской опеки, в течение года смогли обрести семью, это и усыновление, и приемные семьи, и реабилитационная работа с кровными родителями. Для нас каждый ребенок, вернувшийся в семью, – большое достижение», — отметила руководитель ведомства.Если говорить о ярких событиях уходящего года, то нельзя не упомянуть, что семья Мансуровых из Кунашакского района стала победителем всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Семья – как хранитель традиций» (Ирина Буторина.В 2020 году в «Реестр лучших практик помощи детям и семьям с детьми, внедряемых и тиражируемых Фондом» включены три социальные практики от Челябинской области. Лучшими признаны: наставничество в социальном сопровождении семей с детьми, находящихся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации (исполнитель: управление социальной защиты населения администрации Магнитогорска); функционирование на базе школы-интерната № 13 Ирина Буторина отметила три ключевых направления: «Планируем развивать систему семейной психологической помощи на базе учреждений социальной защиты. На базе центра «Семья» будет создана выездная бригада психологов. Это позволит сделать психологическую помощь более доступной для любого нуждающегося, например, в отдаленных территориях. Также появится возможность экстренно реагировать на чрезвычайные ситуации». Второе направление – продолжение внедрения системы долговременного ухода для граждан старшего поколения. «Такая система подразумевает максимально индивидуальный подход для тех, кто утратил способность самообслуживания, чтобы они были активно включены в социальное взаимодействие. У нас определены пилотные учреждения, которые будут реализовывать проект», – пояснила Ирина Буторина.Третьим направлением станет сопровождаемое проживание для молодых инвалидов, чтобы у них появилась возможность научиться жить самостоятельно в обществе, стать полноправным участником социальных процессов, адаптироваться.«Основная задача системы на 2021 год – не допустить сбоев, качественно и своевременно предоставлять все закрепленные законодательством меры социальной поддержки и социальные услуги, обеспечивать защиту прав несовершеннолетних», – заключила Ирина Буторина. Источник: vologda-oblast.ruВ «Гранаде-пресс» состоялась пресс-конференция в онлайн-формате «Какие изменения произошли в сфере социальных отношений в 2020 году». Спикером выступила министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина. Руководитель ведомства отметила, что в текущем году большинство знаковых событий связаны с пандемией коронавируса, которая переформатировала ход работы и планы, однако не помешала реализовать новые меры соцподдержки семей и улучшить демографию.«Декабрь – время подводить итоги работы системы, но, когда мы говорим о текущем годе, большинство знаковых событий мы связываем с пандемией коронавируса, которая, к сожалению, внесла коррективы в наши планы. Ключевым событием этого года стал старт выплаты нового ежемесячного пособия семьям, которые воспитывают детей в возрасте от 3 до 7 лет. Это абсолютно новый формат предоставления меры соцподдержки, когда семье нужно подать только заявление, а всю остальную работу по установлению права, по запросу документов выполнят управления социальной защиты населения, за что коллегам, конечно, большое спасибо. Они оперативно включились и приняли удар на себя, достойно справившись с этой задачей», — прокомментировала.Руководитель ведомства добавила, что старания прошли не зря, Росстат в сентябре 2020 года зафиксировал прирост рождаемости в регионе. Этому способствовал нацпроект «Демография». «Если говорить об общем объеме финансирования нацпроекта, то это практически 9 миллиардов рублей в 2020 году. Существенная часть средств приходится как раз на финансовую поддержку семей с детьми», — уточнила министр.В региональную составляющую нацпроекта «Демография» в рамках финансовой поддержки семей с детьми входят четыре вида государственной поддержки: выплата на первого ребенка (в 2020 году воспользовались 20 тысяч южноуральцев на общую сумму 2,5 млрд рублей); выплата на третьего и последующих детей (в 2020 году воспользовались около 14 тысяч получателей на общую сумму 1,3 млрд); областное пособие при рождении ребенка (в 2020 году воспользовались порядка 24 тысячи семей на общую сумму 73 млн рублей); областной материнский капитал (в 2020 году его получили 1999 семей на общую сумму 182 млн рублей, для сравнения в 2019 году маткап получили 830 семей на общую сумму 44,48 млн рублей).Региональный материнский капитал в текущем году по инициативе губернатора Челябинской областибыл увеличен с 63 до 100 тысяч рублей и расширены направления, по которым можно его расходовать (http://minsoc74.ru/novosti/nacproekt-demografiya-regionalnyy-matkapital-mozhno-potratit-po-novym-napravleniyam).Помимо нацпроекта, в 2020 году, несмотря на ограничительные меры, удалось закупить порядка 8 500 тысяч путевок в загородные оздоровительные лагеря и санатории, выдать пособие к новому учебному году, закупить подарки в рамках акции «Подарим Новый год детям».В этом году развитие получил и социальный контракт, который помогает выйти из трудной жизненной ситуации: получить востребованную профессию, погасить долг за ЖКХ, приобрести предметы первой необходимости, завести подсобное хозяйство. В 2021 году максимальный размер предоставления помощи на основании соцконтракта будет увеличен до 250 тыс. рублей, министерством запланировано заключение более 9 тыс. социальных контрактов с малоимущими семьям и малоимущими одиноко проживающими гражданами.«Для нас важно, что, несмотря на все сложности в эпидемиологической ситуации, мы смогли обеспечить почти 8500 южноуральских ребятишек путевками в загородные лагеря и санатории области. Вся кампания была организована с соблюдением новых санитарных правил, и мы получили очень много положительных отзывов от родителей, что дети смогли отдохнуть в летний и осенний сезоны, — сказала. — Также важно, что в самой сложной ситуации, когда общество не понимало, как реагировать, по поручению губернатора мы в течение двух недель выплатили довольно значительный объем единоразовой помощи в размере 5 000 рублей многодетным и неполным малоимущим семьям. Практически 256 миллионов рублей было направлено 55 тысячам южноуральских семей. Это было очень своевременно».Большое внимание органы социальной защиты уделяют судьбе детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, проводят профилактическую работу с семьей и, если не удалось решить эту задачу, то организуют устройство ребят в семью. «Около 1500 детей, которые в силу разных причин остались без родительской опеки, в течение года смогли обрести семью, это и усыновление, и приемные семьи, и реабилитационная работа с кровными родителями. Для нас каждый ребенок, вернувшийся в семью, – большое достижение», — отметила руководитель ведомства.Если говорить о ярких событиях уходящего года, то нельзя не упомянуть, что семья Мансуровых из Кунашакского района стала победителем всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Семья – как хранитель традиций» ( http://minsoc74.ru/novosti/semya-mansurovyh-iz-kunashakskogo-rayona-pobedila-vo-vserossiyskom-konkurse-semya-goda ).Другое позитивное событие – признание социальных практик Челябинской области на всероссийском уровне. «Всегда с гордостью говорю, что уникальный опыт наших коллег из учреждений выходит на всероссийский уровень. В этом году практики трех учреждений вошли в топ-10 лучших по работе с детьми согласно мнению экспертов Фонда поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Я надеюсь, что с каждым годом количество учреждений, представленных в топ-10, будет только увеличиваться», — подчеркнула.В 2020 году в «Реестр лучших практик помощи детям и семьям с детьми, внедряемых и тиражируемых Фондом» включены три социальные практики от Челябинской области. Лучшими признаны: наставничество в социальном сопровождении семей с детьми, находящихся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации (исполнитель: управление социальной защиты населения администрации Магнитогорска); функционирование на базе школы-интерната № 13 «Центра предпрофессиональной подготовки и профориентации воспитанников» (исполнитель: Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья № 13 Челябинска); сопровождаемое проживание (учебное (тренировочное) сопровождаемое проживание) (исполнитель: Челябинский детский дом-интернат (для глубоко умственно отсталых детей).Подводя итоги, министр сделала акцент и на поддержке старшего поколения, тем более что в области реализуется региональный проект с одноименным названием. «В рамках поддержки южноуральцев «серебряного» возраста большое внимание уделили развитию рынка социальных услуг. Более 15 миллионов рублей выделили негосударственным поставщикам социальных услуг, чтобы у наших получателей был выбор. Также созданы два гериатрических кабинета. Проведена вакцинация от пневмококковой инфекции. Мы видим, что это актуальное направление. Эти результаты дают возможность говорить, что мы работаем эффективно по реализации национального проекта», — пояснила министр.В рамках регпроекта «Старшее поколение» до 20 марта 2020 года на диспансеризацию доставлены 4 416 пожилых граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности. С 20 марта была приостановлена в связи с эпидемиологической ситуацией.Этот год знаменателен юбилеем 75-летим Победы в Великой Отечественной войне. С января 2020 года по поручению губернатора увеличен размер единовременной материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны на текущий и капитальный ремонт жилья, подводку к дому газопровода и установку внутридомового газового оборудования. На ремонт квартир в многоквартирных домах — с 15 до 40 тыс. рублей, на ремонт жилых домов — с 25 до 66 тыс. рублей, на подводку к дому газопровода и установку внутридомового газового оборудования — с 25 до 100 тыс. рублей, на капитальный ремонт жилья — до 107 тыс. рублей. Несмотря на ограничительные меры, удалось провести текущие и капитальные ремонты в домах 495 ветеранов на общую сумму в 28 млн рублей.Отвечая на вопрос о планах на 2021 год, министротметила три ключевых направления: «Планируем развивать систему семейной психологической помощи на базе учреждений социальной защиты. На базе центра «Семья» будет создана выездная бригада психологов. Это позволит сделать психологическую помощь более доступной для любого нуждающегося, например, в отдаленных территориях. Также появится возможность экстренно реагировать на чрезвычайные ситуации». Второе направление – продолжение внедрения системы долговременного ухода для граждан старшего поколения. «Такая система подразумевает максимально индивидуальный подход для тех, кто утратил способность самообслуживания, чтобы они были активно включены в социальное взаимодействие. У нас определены пилотные учреждения, которые будут реализовывать проект», – пояснила.Третьим направлением станет сопровождаемое проживание для молодых инвалидов, чтобы у них появилась возможность научиться жить самостоятельно в обществе, стать полноправным участником социальных процессов, адаптироваться.«Основная задача системы на 2021 год – не допустить сбоев, качественно и своевременно предоставлять все закрепленные законодательством меры социальной поддержки и социальные услуги, обеспечивать защиту прав несовершеннолетних», – заключила AzAzA 2020-12-17YEKT14:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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