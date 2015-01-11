Министр социальных отношений Ирина Буторина подвела итоги работы в 2020 году и рассказала о планах на будущее

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Психолог о коронавирусе. Декабрь 2020

Про налоги. Ноябрь 2020

Хроники. Covid-19. Про начало пандемии

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Лавкалюбимка и благоустройство Озёрска. Октябрь 2020

Будущее атомной отрасли. Октябрь 2020

Мастер-класс по организации рабочего места. Октябрь 2020

Кальмар от шефа под сливочным соусом. Октябрь 2020

Про ПСР. Октябрь 2020

Команда "Арго" - ЛУЧШИЕ! Октябрь 2020

Nuclear kids. Интервью с Георгием Колокольниковым. Октябрь 2020

20 минут с... спортсменом-эксремалом. Октябрь 2020

Экскурсия по Озёрску. Часть 4

ОРВИ и Ковид в Озёрске. Интервью Е.П.Фомина. Октябрь 2020

Наши на AtomSkills. Октябрь 2020

Экскурсия по Озёрску. Часть 3

Профессии будущего на Маяке. Сентябрь 2020

Поедим? Выпуск про антишашлыки

Про письма от ОКХ. Сентябрь 2020

Интервью с М.А.Саморуковской. Сентябрь 2020

Хроники. Спецвыпуск с конкурса караоке

Хроники. Выпуск 26. Про оживающий туризм. Сентябрь 2020

Экскурсия по Озёрску. Выпуск 2

Массовый спорт на Маяке

Экскурсия по Озёрску. Выпуск 1

Гречка от шеф-повара

У сотрудников ПО Маяк по 36 часов в сутках

Ковид и экономика. Сентябрь 2020

Экскурсия по особенной школе. Август 2020

Маяк. Спорт. Егоза

Поедим? Копчёная уха

Хроники. Фестиваль Улетай

75 лет атомной промышленности. Выпуск 1

Подготовка к 1 сентября 2020

Налоги. Август 2020

Реновация по-озерски

Хроники. Спецвыпуск. Визит губернатора. Август 2020

Хроники. Спасибо нашим врачам

Спецвыпуск про скейтпарк. Июль 2020

Поедим? Выпуск 2. Шашлычок из лосося

Хроники. «У меня умерла мама»

Хроники. COVID 19. Выпуск 22. Про кофе

ЗОЖжём. Выпуск о прессе

Хроники. Выпуск 21. Арсен Карапетян

Поедим ? Часть 1. Сырный Суп.

Хроники. Covid 19. Выпуск 20. Сочи&Геленджик

Даунхилл на Егозе. Июль 2020

ЗОЖжём! Зачем нам красивая осанка?!

Хроники. Выпуск 19. Спорт на удаленке

ЗОЖжём! Почему хрустят суставы!

Хроники. Выпуск 18. Про бизнес

Про автобусы и коронавирус. Июнь 2020

Хроники. Выпуск 17. Про Москву

Хроники. Выпуск 16. Репортаж из Лос-Анджелеса

Хроники. Выпуск 15. Стрит Арт, выборы и ЖКХ

Хроники. Выпуск 14.

О работе детских садов. Май 2020

О субсидиях на детей. Май 2020

ЗОЖжём. Качаем ягодицы. Май 2020.

Хроники. Выпуск 13. Последние звонки в онлайне

О субсидиях для малого и среднего бизнеса. Май 2020

Хроники. Covid 19. Выпуск 12. О бизнесе

Хроники. Выпуск 10. День Победы

Хроники. Выпуск 9

Налоги и самоизоляция. Май 2020

О дистанционном обучении. Апрель 2020

Хроники. Covid 19. Выпуск 8

О поддержке предпринимателей. Апрель 2020

Хроники. Выпуск 7

Хроники. Выпуск 6

Хроники. Выпуск 5

Онлайн интервью с психологом. Апрель 2020

Хроники. Covid-19. Выпуск 4

Хроники. Covid-19. Выпуск 3

Про КПП и садоводов. Апрель 2020

Хроники. Covid-19. Выпуск 2

Разговор с директором. Часть 3. Март 2020

30 минут с … Актрисой театра. Март 2020

О пособиях на детей. Апрель 2020

Хроники. Covid-19. Выпуск 1

Разговор с директором. Часть 2. Март 2020

Разговор с директором. Часть 1. Март 2020

О мошенниках. Март 2020

О налогах. Март 2020

30 минут с … Камеди Матерью. Март 2020

Экономия с УКС и "Не болей!"

20 минут с ... молодым ученым. Февраль 2020

Бесплатные тренировки в "Гагарин". Февраль 2020

О налогах. Январь 2020

30 минут с… главой города. Декабрь 2019

30 минут с… горнолыжником. Декабрь 2019

20 минут с … археологом. Ноябрь 2019

Бизнес-школа. Ноябрь 2019

Юбилейный концерт в ДК «Строитель». Ноябрь 2019

20 минут со... скаутом модельного агентства. Ноябрь 2019

Концерт бардовской песни. Октябрь 2019

Пришла пора платить налоги. Октябрь 2019

Трио "Трое". Концерт. Сентябрь 2019

Репортаж из "Клумбы". Сентябрь 2019

Мюзик-холл "Премьера". Август 2019

20 минут с... путешественницей. Август 2019

Интервью с А.А.Кузнеченковым. Август 2019

20 минут с… бизнес-леди. Июль 2019

Чемпионат в Казани. Июль 2019

Сергей Гергенрейдер. Июнь 2019

Парусный спорт. Июнь 2019

КСП "Парус". Июнь 2019

Игорь Абдулвагидов. Июнь 2019

Ольга Хакимова. Июнь 2019

Новые налоговые льготы. Июнь 2019

20 минут с ... психологом. Май 2019

Творческая гостиная с В.Шестаковой

Концерт выпускников ОГКИ

Stand Up по-Озёрски. Май 2019

Посадка деревьев. Май 2019

Встреча с молодыми актерами. Май 2019

Чемпионат России. Апрель 2019

Е. Щербаков. Итоги и планы. Апрель 2019

Весенняя мозаика. Апрель 2019

Тренировка озерских атлетов. Апрель 2019

Исчезающая старина. Март 2019

Грязь, мусор и слякоть. Март 2019

Об Управляющих компаниях. Март 2019

Посвящение Цветаевой. Март 2019

Трио "Трое" поздравляет с 8 Марта! Март 2019

Влад Шуман и его проект. Февраль 2019

Голос Озёрска 60+. Февраль 2019

О новых тарифах на вывоз мусора. Февраль 2019

Интервью с В.Азимовым. Февраль 2019

"Памяти маэстро". Январь 2019

О и переходе на новую систему обращения с ТКО. Январь 2019

Из гусеницы в бабочку. Январь 2018

Интервью с М.И.Похлебаевым. Декабрь 2018. Часть 2

Интервью с М.И.Похлебаевым. Декабрь 2018. Часть 1

Фестиваль авторской песни 2. Декабрь 2018

С новым годом, с 2019ым!

Концерт эстрадного отделения. Декабрь 2018

Отчетный концерт ДМШ. Декабрь 2018

«Скажи спасибо, что живой!». Декабрь 2018

Фестиваль авторской песни. Декабрь 2018

Концерт ко Дню Матери. Ноябрь 2018

Итоги дорожных ремонтов. Ноябрь 2018

Встреча с Н.Скрябиным. Ноябрь 2018

Встреча с А.Бурцевым. Ноябрь 2018

О стратегии развития города до 2035 года. Ноябрь 2018

Подорожает ли интернет? Ноябрь 2018

Открытие игровой комнаты в ДБ. Ноябрь 2018

Об оптимизации и не только. Ноябрь 2018

Время платить налоги. Ноябрь 2018

Встреча с писателями. Октябрь 2018

О перспективах к-ра "Октябрь". Октябрь 2018

Встреча с Ириной Костериной. Октябрь 2018

Ликвидация 21ой и 22ой школ. Октябрь 2018

Концерт в память Ю.Визбора. Сентябрь 2018

Главный режиссёр "Золотого петушка" о новом сезоне. Сентябрь 2018

ДЭБЦ. Интервью с директором. Сентябрь 2018

Сила воли. Сентябрь 2018

Экскурсия в Храм. Сентябрь 2018

О НЕвывозе мусора. Август 2018

О детском хоккее. Август 2018

Встреча с Георгием Кашковым. Июль 2018

Один в поле воин. Июль 2018

Творческая встреча с А.Иодловским. Июль 2018

Парусный спорт в Озёрске. Июль 2018

Садовод, выйди из сумрака! Часть 3. Июль 2018

Озеленение Озёрска. Июня 2018

"Садоводы, выйдите из сумрака!". Часть 2. Май 2018

Творческая встреча с М.Назаровым. Май 2018

Садовод, выйди из сумрака! Часть 1. Май 2018

Ресурсный центр для НКО. Май 2018

Университет третьего возраста. Выпускной. Апрель 2018

ММПКХ и бардак. Апрель 2018

О.В.Костиков об общественных инициативах. Апрель 2018

Весна на Егозе. Море снега и эмоций)))) Апрель 2018

Спасение озерчан, дело рук.... Апрель 2018

Новые планы по благоустройству Озёрска. Апрель 2018

Пожарная безопасность в ТРК "Фестиваль". Апрель 2018

Горнолыжный Озёрск. Март 2018

Озёрский фотоклуб. Март 2018

"Земля Эльзы" Март 2018

Строительство игровой в детской больнице. Февраль 2018

Фрагмент интервью о спортивной жизни города. февраль 2018

О выставке "Start в Art". Февраль 2018

И.М.Сбитнев о голосовании за благоустройство города. Февраль 2018

Светлана Худякова о Фестивалях февраля 2018

Интервью с Л.В.Горбуновой. Январь 2017

Союз садоводов Озёрска. Январь 2018.

Крещение Господне. Январь 2018

"Малые добрые дела депутатов". Январь 2018

О правилах благоустройства парковок. Январь 2018

2018ый пришел в Озёрск!

О новых лифтах (декабрь 2017)

о.Димитрий о праздниках (от 25.12.2017)

Е.Ю.Щербаков о приоритетах на 2018 год

М.И.Похлебаев подводит итоги 2018 года

Горы мусора и горы проблем на Дзержинского 52 и 54

Благоустройство Озёрска в 2018 году

ВИЧ в Озёрске

Университет третьего возраста

Благоустройство двора по Свердлова, 3.

А.Жмайло о субсидиях для предпринимателей

58 мегатон

Озерск. Осень

Интервью с Анной Крившиной

Об уплате имущественного налога

О новом театральном сезоне

Интервью с И.М.Сбитневым и С.Воденко

Старт программы по благоустройству

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта. 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

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Министр социальных отношений Ирина Буторина подвела итоги работы в 2020 году и рассказала о планах на будущее

Министр социальных отношений Ирина Буторина подвела итоги работы в 2020 году и рассказала о планах на будущее Источник: vologda-oblast.ru




В «Гранаде-пресс» состоялась пресс-конференция в онлайн-формате «Какие изменения произошли в сфере социальных отношений в 2020 году». Спикером выступила министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина. Руководитель ведомства отметила, что в текущем году большинство знаковых событий связаны с пандемией коронавируса, которая переформатировала ход работы и планы, однако не помешала реализовать новые меры соцподдержки семей и улучшить демографию.«Декабрь – время подводить итоги работы системы, но, когда мы говорим о текущем годе, большинство знаковых событий мы связываем с пандемией коронавируса, которая, к сожалению, внесла коррективы в наши планы. Ключевым событием этого года стал старт выплаты нового ежемесячного пособия семьям, которые воспитывают детей в возрасте от 3 до 7 лет. Это абсолютно новый формат предоставления меры соцподдержки, когда семье нужно подать только заявление, а всю остальную работу по установлению права, по запросу документов выполнят управления социальной защиты населения, за что коллегам, конечно, большое спасибо. Они оперативно включились и приняли удар на себя, достойно справившись с этой задачей», — прокомментировала Ирина Буторина.Руководитель ведомства добавила, что старания прошли не зря, Росстат в сентябре 2020 года зафиксировал прирост рождаемости в регионе. Этому  способствовал нацпроект «Демография». «Если говорить об общем объеме финансирования нацпроекта, то это практически 9 миллиардов рублей в 2020 году. Существенная часть средств приходится как раз на финансовую поддержку семей с детьми», — уточнила министр.В региональную составляющую нацпроекта «Демография» в рамках финансовой поддержки семей с детьми входят четыре вида государственной поддержки: выплата на первого ребенка (в 2020 году воспользовались 20 тысяч южноуральцев на общую сумму 2,5 млрд рублей); выплата на третьего и последующих детей (в 2020 году воспользовались около 14 тысяч получателей на общую сумму 1,3 млрд); областное пособие при рождении ребенка (в 2020 году воспользовались порядка 24 тысячи семей на общую сумму 73 млн рублей); областной материнский капитал (в 2020 году его получили 1999 семей на общую сумму 182 млн рублей, для сравнения в 2019 году маткап получили 830 семей на общую сумму 44,48 млн рублей).Региональный материнский капитал в текущем году по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера был увеличен с 63 до 100 тысяч рублей и расширены направления, по которым можно его расходовать (http://minsoc74.ru/novosti/nacproekt-demografiya-regionalnyy-matkapital-mozhno-potratit-po-novym-napravleniyam).Помимо нацпроекта, в 2020 году, несмотря на ограничительные меры, удалось закупить порядка 8 500 тысяч путевок в загородные оздоровительные лагеря и санатории, выдать пособие к новому учебному году, закупить подарки в рамках акции «Подарим Новый год детям».В этом году развитие получил и социальный контракт, который помогает выйти из трудной жизненной ситуации: получить востребованную профессию, погасить долг за ЖКХ, приобрести предметы первой необходимости, завести подсобное хозяйство. В 2021 году максимальный размер предоставления помощи на основании соцконтракта будет увеличен до 250 тыс. рублей, министерством запланировано заключение более 9 тыс. социальных контрактов с малоимущими семьям и малоимущими одиноко проживающими гражданами.«Для нас важно, что, несмотря на все сложности в эпидемиологической ситуации, мы смогли обеспечить почти 8500 южноуральских ребятишек путевками в загородные лагеря и санатории области. Вся кампания была организована с соблюдением новых санитарных правил, и мы получили очень много положительных отзывов от родителей, что дети смогли отдохнуть в летний и осенний сезоны, — сказала Ирина Буторина. — Также важно, что в самой сложной ситуации, когда общество не понимало, как реагировать, по поручению губернатора мы в течение двух недель выплатили довольно значительный объем единоразовой помощи в размере 5 000 рублей многодетным и неполным малоимущим семьям. Практически 256 миллионов рублей было направлено 55 тысячам южноуральских семей. Это было очень своевременно».Большое внимание органы социальной защиты уделяют судьбе детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, проводят профилактическую работу с семьей и, если не удалось решить эту задачу, то организуют устройство ребят в семью. «Около 1500 детей, которые в силу разных причин остались без родительской опеки, в течение года смогли обрести семью, это и усыновление, и приемные семьи, и реабилитационная работа с кровными родителями. Для нас каждый ребенок, вернувшийся в семью, –  большое достижение», — отметила руководитель ведомства.Если говорить о ярких событиях уходящего года, то нельзя не упомянуть, что семья Мансуровых из Кунашакского района стала победителем всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Семья – как хранитель традиций» (http://minsoc74.ru/novosti/semya-mansurovyh-iz-kunashakskogo-rayona-pobedila-vo-vserossiyskom-konkurse-semya-goda).Другое позитивное событие – признание социальных практик Челябинской области на всероссийском уровне. «Всегда с гордостью говорю, что уникальный опыт наших коллег из учреждений выходит на всероссийский уровень. В этом году практики трех учреждений вошли в топ-10 лучших по работе с детьми согласно мнению экспертов Фонда поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Я надеюсь, что с каждым годом количество учреждений, представленных в топ-10, будет только увеличиваться», — подчеркнула Ирина Буторина.В 2020 году в «Реестр лучших практик помощи детям и семьям с детьми, внедряемых и тиражируемых Фондом» включены три социальные практики от Челябинской области. Лучшими признаны: наставничество в социальном сопровождении семей с детьми, находящихся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации (исполнитель: управление социальной защиты населения администрации Магнитогорска); функционирование на базе школы-интерната № 13 «Центра предпрофессиональной подготовки и профориентации воспитанников» (исполнитель: Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья № 13 Челябинска); сопровождаемое проживание (учебное (тренировочное) сопровождаемое проживание) (исполнитель: Челябинский детский дом-интернат (для глубоко умственно отсталых детей).Подводя итоги, министр сделала акцент и на поддержке старшего поколения, тем более что в области реализуется региональный проект с одноименным названием. «В рамках поддержки южноуральцев «серебряного» возраста большое внимание уделили развитию рынка социальных услуг. Более 15 миллионов рублей выделили негосударственным поставщикам социальных услуг, чтобы у наших получателей был выбор. Также созданы два гериатрических кабинета. Проведена вакцинация от пневмококковой инфекции. Мы видим, что это актуальное направление. Эти результаты дают возможность говорить, что мы работаем эффективно по реализации национального проекта», — пояснила министр.В рамках регпроекта «Старшее поколение» до 20 марта 2020 года на диспансеризацию доставлены 4 416 пожилых граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности. С 20 марта была приостановлена в связи с эпидемиологической ситуацией.Этот год знаменателен юбилеем 75-летим Победы в Великой Отечественной войне. С января 2020 года по поручению губернатора увеличен размер единовременной материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны на текущий и капитальный ремонт жилья, подводку к дому газопровода и установку внутридомового газового оборудования. На ремонт квартир в многоквартирных домах — с 15 до 40 тыс. рублей, на ремонт жилых домов — с 25 до 66 тыс. рублей, на подводку к дому газопровода и установку внутридомового газового оборудования — с 25 до 100 тыс. рублей, на капитальный ремонт жилья — до 107 тыс. рублей. Несмотря на ограничительные меры, удалось провести текущие и капитальные ремонты в домах 495 ветеранов на общую сумму в 28 млн рублей.Отвечая на вопрос о планах на 2021 год, министр Ирина Буторина отметила три ключевых направления: «Планируем развивать систему семейной психологической помощи на базе учреждений социальной защиты. На базе центра «Семья» будет создана выездная бригада психологов. Это позволит сделать психологическую помощь более доступной для любого нуждающегося, например, в отдаленных территориях. Также появится возможность экстренно реагировать на чрезвычайные ситуации». Второе направление – продолжение внедрения системы долговременного ухода для граждан старшего поколения. «Такая система подразумевает максимально индивидуальный подход для тех, кто утратил способность самообслуживания, чтобы они были активно включены в социальное взаимодействие. У нас определены пилотные учреждения, которые будут реализовывать проект», – пояснила Ирина Буторина.Третьим направлением станет сопровождаемое проживание для молодых инвалидов, чтобы у них появилась возможность научиться жить самостоятельно в обществе, стать полноправным участником социальных процессов, адаптироваться.«Основная задача системы на 2021 год – не допустить сбоев, качественно и своевременно предоставлять все закрепленные законодательством меры социальной поддержки и социальные услуги, обеспечивать защиту прав несовершеннолетних», – заключила Ирина Буторина.
2020-12-17YEKT14:00:00
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