Наставник озерских мехатроников Дмитрий Горбунов получил благодарность губернатора Челябинской области

Заведующего лаборатории автоматизированных процессов Озерского технического колледжа Дмитрия Горбунова поблагодарили за подготовку "мехатронов". Подопечные Дмитрия не раз становились лучшими в чемпионатном движении WorldSkills.

За плечами наставника - десятки медалей молодых профессионалов. Дмитрий Горбунов - один из основателей лаборатории, в которой тренируются участники победоносной компетенции "Мехатроника".

- В успехах наших молодых профессионалов есть немалая доля вашего личного труда как наставника и эксперта движения WorldSkills, - говорится в благодарственном письме Алексея Текслера.

Напомним, с 7 по 11 декабря в Челябинской области прошел самый масштабный в истории региона чемпионат профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Это уже восьмое по счету первенство, которое объединяет лучших представителей студенческого и школьного сообществ в борьбе за звание лучшего в своих компетенциях.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/45281/