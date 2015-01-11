Медикам ЗАТО Челябинской области поставят прививки от коронавируса

Губернатор Алексей Текслер потребовал от регионального Минздрава обеспечить вакцинацию медицинского персонала медико-санитарных частей областных ЗАТО (Озерск, Снежинск, Трехгорный) от коронавируса.

«Мы не делим медиков по подведомственному признаку. Это наши жители и они сейчас на передовой, в группе риска. Поручаю в ближайшее время подготовить списки, выработать механизм и приступить к вакцинации из региональной квоты, начиная с понедельника следующей недели», — подчеркнул глава региона.

О том, как будет организована вакцинация медиков ЗАТО, Минздрав сообщит дополнительно.