В Кыштыме спасатели достали пса из 13-метровой шахты

В Кыштыме спасатели вытащили собаку, упавшую в 13-метровую шахту, – несмотря на падение с высоты пятиэтажного дома животное только разбило нос.

Инцидент произошел в поселке Слюдорудник. Собаку обнаружил местный житель, который проходил мимо заброшенной шахты. Он услышал из глубины подозрительные звуки, но в темноте рассмотрел только темный силуэт и движущуюся тень. Мужчина предположил, что внизу находится пострадавший человек и животное и вызвал спасателей.+

«Вызванные на место происшествия спасатели, используя альпинистское снаряжение, спустились на 13-метровую глубину шахты и провели разведку штольни. Человека не обнаружили, а вот пес с разбитым носом действительно был. Из строп была собрана импровизированная эвакуационная система, с помощью которой собаку смогли поднять на поверхность», – рассказали в ПСС.

Пес оказался ухоженным, с ошейником и, по всем признакам, домашний. Сразу после извлечения он направился к хозяевам.

https://dostup1.ru/accident/V-Kyshtyme-spasateli-dostali-psa-iz-13-metrovoy-shahty_132746.html