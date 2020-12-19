УФАС сообщило о снижении цен на автомобильное топливо в Челябинской области

Челябинское УФАС провело очередной мониторинг цен на автомобильное топливо на заправках региона – по его итогам установлено, что оно заметно подешевело.

Так, в ООО «Газпромнефть-Центр» бензин АИ-92 подешевел на 65 копеек, АИ-95 – на 90 копеек, ДТ – на 1,5 рубля. У этого же поставщика ватомобильное топливо всех видов оказалось самым дешевым: АИ-92 – 38,75 рубля, АИ-95 – 42,90, дизтопливо – 47,10.

У других участников рынка разброс цен оказался существенным: от 42,67 рубля на АИ-92 у ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» до 49,05 на ДТ – у ООО «Башнефть-Розница».

В УФАС напомнили, что в случае любых нарушений со сторон участников рынка нефтепродуктов ведомство примет меры антимонопольного реагирования.

https://dostup1.ru/economics/UFAS-soobschilo-o-snizhenii-tsen-na-avtomobilnoe-toplivo-v-Chelyabinskoy-oblasti_132766.html