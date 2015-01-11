2020-12-22YEKT10:00:00 | Губерния В Челябинскую область поступили спецподарки для детей Источник: barontour.ru









В рамках акции «Подарим Новый год детям» министерство социальных отношений Челябинской области приготовило 1809 подарков для детей с ограниченными возможностями здоровья, которым требуется специализированное питание. Подарки начнут выдавать с 28 декабря.«Министерство социальных отношений традиционно приобретает подарки для детей с ограниченными возможностями здоровья. К сожалению, им нельзя обычные сладости, поэтому мы всегда идем навстречу и закупаем специальные подарки, чтобы порадовать ребят, – рассказала министр социальных отношений Ирина Буторина. – Количество рассчитывается с учетом заявок от управлений социальной защиты населения».Ребята с такими заболеваниями, как целиакия, аутизм, получат кондитерские изделия, состав которых согласован с министерством здравоохранения. Детям с фенилкетонурией и сахарным диабетом подарят игрушки-подушки «антистресс» и развивающие наборы.Добавим, в Челябинской области проходит акция «Подарим Новый год детям». По поручению губернатора Алексея Текслера министерство социальных отношений закупило более 165 тысяч подарков. Получить сладкий гостинец можно через управления социальной защиты по месту жительства с 16 декабря, а специализированный подарок – с 28 декабря.Подарки положены юным южноуральцам в возрасте от 1 года до 15 лет, относящимся к следующим категориям: дети-инвалиды; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; дети, проживающие в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, и организациях для детей-сирот; дети военнослужащих (сотрудников правоохранительных органов), погибших в локальных войнах и вооруженных конфликтах; дети из малоимущих семей; дети из семей, находящихся в социально опасном положении, состоящих на учете в органах социальной защиты населения; дети-участники рождественских губернаторских ёлок и др. Источник: barontour.ruВ рамках акции «Подарим Новый год детям» министерство социальных отношений Челябинской области приготовило 1809 подарков для детей с ограниченными возможностями здоровья, которым требуется специализированное питание. Подарки начнут выдавать с 28 декабря.«Министерство социальных отношений традиционно приобретает подарки для детей с ограниченными возможностями здоровья. К сожалению, им нельзя обычные сладости, поэтому мы всегда идем навстречу и закупаем специальные подарки, чтобы порадовать ребят, – рассказала министр социальных отношений. – Количество рассчитывается с учетом заявок от управлений социальной защиты населения».Ребята с такими заболеваниями, как целиакия, аутизм, получат кондитерские изделия, состав которых согласован с министерством здравоохранения. Детям с фенилкетонурией и сахарным диабетом подарят игрушки-подушки «антистресс» и развивающие наборы.Добавим, в Челябинской области проходит акция «Подарим Новый год детям». По поручению губернатораминистерство социальных отношений закупило более 165 тысяч подарков. Получить сладкий гостинец можно через управления социальной защиты по месту жительства с 16 декабря, а специализированный подарок – с 28 декабря.Подарки положены юным южноуральцам в возрасте от 1 года до 15 лет, относящимся к следующим категориям: дети-инвалиды; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; дети, проживающие в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, и организациях для детей-сирот; дети военнослужащих (сотрудников правоохранительных органов), погибших в локальных войнах и вооруженных конфликтах; дети из малоимущих семей; дети из семей, находящихся в социально опасном положении, состоящих на учете в органах социальной защиты населения; дети-участники рождественских губернаторских ёлок и др. AzAzA 2020-12-22YEKT10:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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