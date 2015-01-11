2020-12-23YEKT10:00:00 | Губерния Библиотека нового поколения открылась для жителей Златоуста Источник: Пресс-служба ЧОУНБ









В Челябинской области открылась одиннадцатая библиотека, преобразованная в рамках национального проекта «Культура».Детская библиотека № 15 Златоустовского городского округа победила в конкурсном отборе не случайно – учреждение расположено в одном из крупных районов города с развитой инфраструктурой и находящимися в шаговой доступности образовательными учреждениями.«2020 г. для библиотек Златоуста – эпоха позитивных перемен. Благодаря национальному проекту «Культура» в сентябре начала функционировать первая библиотека нового поколения – библиотека семейного чтения № 2 «Аист». Вчера современным культурным центром для детей стала детская библиотека-игротека № 15, пространство которой изменилось до неузнаваемости. Благодаря модернизации у специалистов появились дополнительные возможности для привлечения детей и молодежи, что позволит воспитывать нового читателя», – подчеркнула первый заместитель министра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина.Концепция детской библиотеки № 15 – библиотека-игротека для детского образования и досуга. Каждый зал, по задумке библиотекарей и челябинского дизайнера Михаила Гущина, оформлен в виде определенной игры (лабиринт, пазлы, пятнашки и многое другое), а также предлагает большое разнообразие вариантов интеллектуального времяпрепровождения, объединяющего чтение, игру, творчество, общение и познание. При этом все продумано так, чтобы каждый посетитель мог найти для себя комфортное место и занятие по душе.Благодаря федеральному финансированию и вложенным региональным средствам, в учреждении обновился книжный фонд, появились 3D-принтер и мультстудия. Новые компьютеры теперь подключены к Президентской библиотеке и НЭБ, с помощью VR-шлема читатели смогут познакомиться с подводным миром, поплавать с акулами и даже улететь на луну, порисовать на песке или создать свой собственный мультипликационный фильм. Огромное количество настольных, подвижных, интеллектуальных, компьютерных и театральных игр с нетерпением ждут ребят.Также в библиотеке созданы все условия и для читателей с ограниченными возможностями здоровья.Отметим, что за время реализации нацпроекта «Культура» (до 2024 г.) в Челябинской области должно открыться порядка 30 современных библиотек. Источник: Пресс-служба ЧОУНБВ Челябинской области открылась одиннадцатая библиотека, преобразованная в рамках национального проекта «Культура».Детская библиотека № 15 Златоустовского городского округа победила в конкурсном отборе не случайно – учреждение расположено в одном из крупных районов города с развитой инфраструктурой и находящимися в шаговой доступности образовательными учреждениями.«2020 г. для библиотек Златоуста – эпоха позитивных перемен. Благодаря национальному проекту «Культура» в сентябре начала функционировать первая библиотека нового поколения – библиотека семейного чтения № 2 «Аист». Вчера современным культурным центром для детей стала детская библиотека-игротека № 15, пространство которой изменилось до неузнаваемости. Благодаря модернизации у специалистов появились дополнительные возможности для привлечения детей и молодежи, что позволит воспитывать нового читателя», – подчеркнула первый заместитель министра культуры Челябинской области.Концепция детской библиотеки № 15 – библиотека-игротека для детского образования и досуга. Каждый зал, по задумке библиотекарей и челябинского дизайнера, оформлен в виде определенной игры (лабиринт, пазлы, пятнашки и многое другое), а также предлагает большое разнообразие вариантов интеллектуального времяпрепровождения, объединяющего чтение, игру, творчество, общение и познание. При этом все продумано так, чтобы каждый посетитель мог найти для себя комфортное место и занятие по душе.Благодаря федеральному финансированию и вложенным региональным средствам, в учреждении обновился книжный фонд, появились 3D-принтер и мультстудия. Новые компьютеры теперь подключены к Президентской библиотеке и НЭБ, с помощью VR-шлема читатели смогут познакомиться с подводным миром, поплавать с акулами и даже улететь на луну, порисовать на песке или создать свой собственный мультипликационный фильм. Огромное количество настольных, подвижных, интеллектуальных, компьютерных и театральных игр с нетерпением ждут ребят.Также в библиотеке созданы все условия и для читателей с ограниченными возможностями здоровья.Отметим, что за время реализации нацпроекта «Культура» (до 2024 г.) в Челябинской области должно открыться порядка 30 современных библиотек. AzAzA 2020-12-23YEKT10:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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