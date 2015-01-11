Челябинский дзюдоист стал обладателем Кубка губернатора Ленинградской области

Челябинский дзюдоист Ахмед Богатырев отличился в городе Выборг Ленинградской области в весовой категории до 66 килограммов, став обладателем Кубка губернатора Ленинградской области. В XII областных соревнованиях участвовали 90 спортсменов из Санкт-Петербурга, Москвы, Крыма, Дагестана, Татарстана, Рязанской, Челябинской областей и других регионов. В составе команды Челябинской области, которой руководил старший тренер юниорской сборной региона, мастер спорта России международного класса Андрей Игнатенко, было семь дзюдоистов. Двум удалось завоевать медали. «Золото» у Ахмеда Богатырева (66 кг) – ученика заслуженного тренера России Андрея Вострикова. «Бронзу» получил Билолиддин Абдалимов (60 кг). Пятые места заняли Рустам Тимураленов (60 кг) и Асхаб Хаджимурадов (81 кг). На седьмой строке итогового протокола оказались Тимурлан Узденов (66 кг) и Кирилл Рошка (100 кг).Областные состязания завершали спортивный сезон 2020 года.