Челябинский дзюдоист стал обладателем Кубка губернатора Ленинградской области

Источник: Центр олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области имени А.Е. МиллераЧелябинский дзюдоист Ахмед Богатырев отличился в городе Выборг Ленинградской области в весовой категории до 66 килограммов, став обладателем Кубка губернатора Ленинградской области. В XII областных соревнованиях участвовали 90 спортсменов из Санкт-Петербурга, Москвы, Крыма, Дагестана, Татарстана, Рязанской, Челябинской областей и других регионов. В составе команды Челябинской области, которой руководил старший тренер юниорской сборной региона, мастер спорта России международного класса, было семь дзюдоистов. Двум удалось завоевать медали. «Золото» у(66 кг) – ученика заслуженного тренера России. «Бронзу» получил(60 кг). Пятые места заняли(60 кг) и А(81 кг). На седьмой строке итогового протокола оказались Т(66 кг) и(100 кг).Областные состязания завершали спортивный сезон 2020 года.