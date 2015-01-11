Челябинскую область отметили благодарственными письмами Федерального агентства по делам молодежи

Источник: пресс-служба главного управления молодежной политики Челябинской области









Главное управление молодежной политики Челябинской области получило благодарственные письма Федерального агентства по делам молодежи за содействие в реализации и информационное освещение государственной молодежной политики, а также продуктивную работу в сфере воспитания подрастающего поколения на территории Российской Федерации.В рамках всероссийского семинара-совещания для руководителей в сфере государственной молодежной политики подвели итоги работы всех направлений деятельности органов исполнительной власти, реализующих молодежную политику. Участники обсудили успехи в проведении «Года памяти и славы», реализации проектов АНО «Россия – страна возможностей», итогов деятельности Общественного совета при Федеральном агентстве по делам молодежи и транслирование полученного опыта в регионы. Также прошла дискуссия, где обсудили опыт работы с НКО и успешные практики организации мероприятий с применением дистанционных технологий.«Участники затронули такие темы, как грантовые конкурсы 2020 года, цифровизация процессов в сфере работы с молодежью, приоритеты современной государственной молодежной политики, методики прогнозирования и моделирования работы с молодежью, реализация национальных проектов», – рассказала заместитель начальника управления молодежной политики Челябинской области Оксана Ергунова, которая представляла регион на семинаре.Мероприятие проходит ежегодно: встреча в Тюмени стала итоговой в 2020 году и заключительной в цикле окружных совещаний, которые ранее прошли во всех федеральных округах страны. Участниками стали руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, реализующих государственную молодежную политику; представители аппаратов полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах; представители президентской платформы АНО «Россия – страна возможностей», всероссийских некоммерческих организаций и партнеры Росмолодежи.