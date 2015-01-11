Текслер объявил 31 декабря выходным днем в Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер официально объявил 31 декабря этого года выходным днем – такое постановление глава региона издал сегодня, 24 декабря.

До этого Челябинская область входила в число 15 субъектов РФ, в которых последний день года оставался рабочим.

«Хочется, чтобы жители области спокойно провели этот день, в кругу семьи, подготовились к встрече Нового года», – объяснил губернатор.

Напомним, накануне идею сделать 31 декабря выходным днем высказал Владимир Путин. Однако окончательное решение президент России оставил за главами регионов. Кроме того, он предложил законодательно сделать этот день выходным на все последующие годы. Такой законопроект еще год назад вносили в Госдуму депутаты ЛДПР, однако тогда его не приняли.

Отметим, что более 65% жителей Челябинска поддержали идею о выходном 31 декабря.

https://dostup1.ru/society/Alexey-Texler-obyavil-31-dekabrya-vyhodnym-dnem_132884.html