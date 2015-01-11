29 декабря состоится пресс-конференция главы Озерского городского округа

29 декабря в актовом зале администрации состоится пресс-конференция главы Озерского городского округа Евгения Щербакова, посвященная итогам 2020 года и планам на 2021 год, в которой примут участие аккредитованные городские СМИ. На встрече с журналистами глава муниципалитета ответит на актуальные вопросы, волнующие жителей округа, и озвучит итоги года.
Мероприятие состоится с соблюдением всех мер эпидемической безопасности.
Вопросы журналистов и ответы главы округа будут опубликованы на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа.