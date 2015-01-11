2020-12-25YEKT08:00:00 | Губерния В Челябинске наградили участников акции «Мы Вместе» Источник: пресс-служба Главного управления молодежной политики Челябинской области









В Челябинске состоялся второй этап награждения участников Общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт вручила медали за бескорыстный вклад в организацию акции и благодарственные грамоты от Президента России. Награды получили добровольцы, принимавшие звонки горячей линии, осуществлявшие доставку и фасовку продуктовых наборов и лекарств пожилым людям и малоимущим семьям.В течение четырех месяцев работы акции «Мы Вместе» порядка 800 волонтеров от 14 до 50 лет приняли активное участие в помощи южноуральцам. Школьники изготавливали тканевые маски, затем передавали их в волонтёрские штабы, магазины, учреждения социальных служб, почту и медицинские организации. Кроме этого, волонтёры-медики были задействованы для помощи медицинскому персоналу в «красной зоне». На церемонии награждения вице-губернатор отметила значимость вклада добровольцев в борьбу с распространением коронавируса.«Пандемия обострила не только те проблемы, которые были в обществе, но также и выявила те качества, которыми обладают люди – доброта, желание и возможность прийти на помощь. Во время старта акции работа штаба была организована оперативно – работа горячей линии, фасовка продуктов, доставка их по домам, помощь медицинским организациям. Поэтому получение сегодняшних наград является полностью заслуженным за всё, что было сделано», – подчеркнула Ирина Гехт.Добавим, что всероссийская акция взаимопомощи «Мы вместе» организована по инициативе Президента России Владимира Путина. Она стартовала в марте 2020 года в 85 регионах России и объединила около 97 тысяч людей. Акция направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса. Источник: пресс-служба Главного управления молодежной политики Челябинской областиВ Челябинске состоялся второй этап награждения участников Общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт вручила медали за бескорыстный вклад в организацию акции и благодарственные грамоты от Президента России. Награды получили добровольцы, принимавшие звонки горячей линии, осуществлявшие доставку и фасовку продуктовых наборов и лекарств пожилым людям и малоимущим семьям.В течение четырех месяцев работы акции «Мы Вместе» порядка 800 волонтеров от 14 до 50 лет приняли активное участие в помощи южноуральцам. Школьники изготавливали тканевые маски, затем передавали их в волонтёрские штабы, магазины, учреждения социальных служб, почту и медицинские организации. Кроме этого, волонтёры-медики были задействованы для помощи медицинскому персоналу в «красной зоне». На церемонии награждения вице-губернатор отметила значимость вклада добровольцев в борьбу с распространением коронавируса.«Пандемия обострила не только те проблемы, которые были в обществе, но также и выявила те качества, которыми обладают люди – доброта, желание и возможность прийти на помощь. Во время старта акции работа штаба была организована оперативно – работа горячей линии, фасовка продуктов, доставка их по домам, помощь медицинским организациям. Поэтому получение сегодняшних наград является полностью заслуженным за всё, что было сделано», – подчеркнула.Добавим, что всероссийская акция взаимопомощи «Мы вместе» организована по инициативе Президента России Владимира Путина. Она стартовала в марте 2020 года в 85 регионах России и объединила около 97 тысяч людей. Акция направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса. AzAzA 2020-12-25YEKT08:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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