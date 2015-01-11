2020-12-25YEKT08:00:00 | Губерния Почти 33 тысячи самозанятых зарегистрировалось на Южном Урале Источник: 75opora.ru









Челябинская область подключилась к эксперименту с налогом на профессиональный доход с начала 2020 года. До настоящего времени смозанятые показывают высокую динамику регистрации – на сегодня, по данным ФНС, их насчитывается уже порядка 33 тыс. Таким образом, регион перевыполнил целевой показатель, заложенный в национальном проекте по поддержке малого и среднего бизнеса на этот год, почти на 2,5 тыс.В министерстве экономического развития Челябинской области полагают, что такие темпы связаны, в том числе, с изменениями, внесенными в национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», благодаря которым у самозанятых расширились возможности в выборе инструментов государственной поддержки. Они, как и индивидуальные предприниматели, теперь могут получить финансовую, имущественную, образовательную, консультационную и другую поддержку. В регионе ее оказывает «Ольга Зайцева. Девушка уже 8 лет занимается фотографией, однако профессионалом она почувствовала себя относительно недавно – 2–3 года назад. Это связано с изменением ее отношения к фото как к искусству. Несмотря на это, фотограф неоднократно занимала призовые места в профессиональных конкурсах. В качестве самозанятой Оксана зарегистрировалась недавно. Приняла такое решение из-за преимуществ нового налогового режима: комфортные ставки, удобный сервис взаимодействия с ФНС и клиентами. О проекте «Территория самозанятых» девушка узнала из социальных сетей, решила, что это новая возможность для развития, и подала заявку. «Для меня этот проект – шанс превратить свою деятельность в настоящий бизнес: получить все необходимые знания, пообщаться с опытными предпринимателями, рассказать о себе. Поэтому мое решение насчет участия было однозначным», – прокомментировала Оксана Зайцева. В ближайшее время девушка планирует запустить серию авторских курсов, которые, например, помогут мамочкам в декрете научиться делать хорошие фотографии на телефон. Будут созданы программы и для профессионалов. Источник: 75opora.ruЧелябинская область подключилась к эксперименту с налогом на профессиональный доход с начала 2020 года. До настоящего времени смозанятые показывают высокую динамику регистрации – на сегодня, по данным ФНС, их насчитывается уже порядка 33 тыс. Таким образом, регион перевыполнил целевой показатель, заложенный в национальном проекте по поддержке малого и среднего бизнеса на этот год, почти на 2,5 тыс.В министерстве экономического развития Челябинской области полагают, что такие темпы связаны, в том числе, с изменениями, внесенными в национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», благодаря которым у самозанятых расширились возможности в выборе инструментов государственной поддержки. Они, как и индивидуальные предприниматели, теперь могут получить финансовую, имущественную, образовательную, консультационную и другую поддержку. В регионе ее оказывает « Территория Бизнеса ».По статистике специалистов центра, самой востребованной мерой поддержки являются вебинары, тренинги, мастер-классы – все то, что помогает получить новые знания для развития бизнеса, а также адаптации в новом статусе. Также некоторые самозанятые уже стали резидентами коворкинга «Мой бизнес», входящего в структуру поддержки «Территории Бизнеса». Напомним, что такая возможность появилась у них только в октябре.Дополнительно в этом году в качестве института развития запущен медиапроект «Территория самозанятых», который транслировался на канале URAL 1, а также в социальных сетях. Его участники смогли рассказать о своем бизнесе и раскрыть секрет, почему они решили вывести его из тени.Одной из участниц этого проекта стала. Девушка уже 8 лет занимается фотографией, однако профессионалом она почувствовала себя относительно недавно – 2–3 года назад. Это связано с изменением ее отношения к фото как к искусству. Несмотря на это, фотограф неоднократно занимала призовые места в профессиональных конкурсах. В качестве самозанятой Оксана зарегистрировалась недавно. Приняла такое решение из-за преимуществ нового налогового режима: комфортные ставки, удобный сервис взаимодействия с ФНС и клиентами. О проекте «Территория самозанятых» девушка узнала из социальных сетей, решила, что это новая возможность для развития, и подала заявку. «Для меня этот проект – шанс превратить свою деятельность в настоящий бизнес: получить все необходимые знания, пообщаться с опытными предпринимателями, рассказать о себе. Поэтому мое решение насчет участия было однозначным», – прокомментировала. В ближайшее время девушка планирует запустить серию авторских курсов, которые, например, помогут мамочкам в декрете научиться делать хорошие фотографии на телефон. Будут созданы программы и для профессионалов. AzAzA 2020-12-25YEKT08:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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