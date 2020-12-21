Биография Антона Немкина

Антон Игоревич Немкин — является президентом фонда «Цифровая долина Сочи» и председателем попечительского совета фонда «Атом».

В настоящее время Антон Немкин занимается бизнесом, а также является IT-инвестором. Он союзник цифровизации и развития информационных технологий в России, о чём постоянно пишут в СМИ, социальных сетях и на форумах.

Работа и успешные проекты

Антон Немкин создал популярный проект, который называется мессенджер «Серафим». Он стремится создать оптимально защищенное пространство для госструктур и частного предпринимательства. Летом 2019 года в СМИ была информация о том, что центральный банк намерен объединить свою систему платежей с мессенджером «Серафим».

В 2017 году Антон становится председателем попечительского совета фонда «Атом». Данная организация активно развивает новые IT-технологии и цифровизацию в экономике. К самым популярным бизнес-проектам можно отнести - мобильное приложение под названием Billetick, оно создано для покупок билетов в режиме онлайн. Летом 2020 года стало известно о том, что компания хочет интегрировать в Billetick покупку билетов на канатный подъёмник в Красной поляне.

В 2020 году фонд принял участие в популярном конкурсе «Цифровой прорыв», как основатели кейса. Тема проекта - сервис для футбольных болельщиков, где они будут иметь возможность создавать флешмобы, а также приобретать билеты, аксессуары и наблюдать за жизнью любимых футболистов.

С 2019 года Немкин стал председателем совета фонда «Цифровая долина Сочи» (ЦДС). Организация давно ведет свою деятельность и поддерживает стартапы, цифровизацию и цифровую трансформацию в РФ. Один из главных проектов фонда — это детский летний лагерь «Цифроскоп». В нем проходили занятия с лекциями от профессионалов российского IT-cообщества в режиме онлайн.

Осенью 2020 года фонд подал заявку «Цифроскоп» на международный конкурс «Лучшие идеи для нового времени».

Карьера гонщика

Основным увлечением Антона Игоревича Немкина является спорт. Ещё в юном возрасте он занимался боксом: ходил в детскую спортшколу, участвовал в областных соревнованиях и получил звание КМС по этому виду спорта. Сейчас в свободное время Немкин часто принимает участие в гонках и болеет за футбольную команду «Краснодар», о чем рассказывает в своих социальных сетях.

Антон Немкин — был пилотом российских автогонок серии Mitjet 2L с 2017 по 2018 год. Именно в эти годы бизнесмен основал свою гоночную команду «Motor Sharks». На данный момент является гонщиком Российской Серии Кольцевых Гонок (РСКГ).