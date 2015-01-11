В челябинском историческом музее заработал мультимедиа-гид с дополненной реальностью

Для посетителей Государственного исторического музея Южного Урала смартфон — это не только средство связи и фотографирования, но и полноценный путеводитель. Благодаря национальному проекту «Культура» познакомиться с постоянной экспозицией музея можно при помощи приложения дополненной реальности Artefact.Пользователю мобильного приложения достаточно просто навести камеру смартфона на интересующий предмет. Устройство само его распознает и выдаст его полное описание, историческую справку о нем и предложит прослушать запись аудиогида. Техническую возможность для этого предоставила цифровая платформа Artefact — проект министерства культуры РФ и портала «Культура.РФ». Любое учреждение культуры России имеет возможность бесплатно размещать на ней мультимедийные материалы об имеющихся на хранении культурных ценностях.Государственный исторический музей Южного Урала одним из первых в Челябинской области начал создавать собственную виртуальную экспозицию с применением технологии дополненной реальности. В 2020 году эта работа была отмечена на конкурсе министерства культуры РФ, проводимого в рамках федерального проекта «Цифровая культура».В настоящее время Artefact содержит информацию о 43 предметах из постоянной экспозиции музея. Среди них все знаковые экспонаты: метеорит Челябинска, шерстистый носорог, находки бронзового века, каменная баба, «Челябинская ткань» и другие.Подробную информацию о проекте и ссылки для скачивания приложения можно найти здесь: https://ar.culture.ru/ru.