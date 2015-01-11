2020-12-25YEKT13:00:00 | Губерния В Межозерном открыли новый хоккейный корт Источник: пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Челябинской области









В поселке Межозерный Верхнеуральского района в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» открыли новый хоккейный корт. Для жителей поселка он стал долгожданным. Открытие спортивного объекта посетил вице-губернатор Евгений Голицын. Гости мероприятия отметили, что спортивное движение в районе набирает обороты, в том числе благодаря строительству подобных спортивных сооружений. Летом 2020 началось строительство объекта общей стоимостью более 10 миллионов рублей. На протяжении 6 месяцев производились сначала земляные работы, затем начались работы по установке фундамента, далее возводили и укрепляли опоры, натягивали тент, проводили электричество, заливали лёд, настилали резиновое покрытие за бортами. Корт соответствует всем требованиям, которые предъявляются к таким спортивным сооружениям, на нем можно будет проводить официальные спортивные соревнования не только районного, но и областного уровня.Крытый корт будет работать круглый год. Зимой будет эксплуатироваться как каток, в другое время в качестве площадки под летние виды спортаВо время официальной церемонии на льду свое мастерство показали фигуристка и танцевальная группа черлидинга ледовой арены «Горняк» из города Учалы, и, конечно же, хозяева льда – хоккеисты «Майнера» всех возрастов. За воспитанников пришли поболеть и родители юных спортсменов, которые также поделились своими впечатлениями. Отметим, что команды клуба «Майнер» под руководством тренера Алима Ямалова становятся ежегодными призерами Всероссийских соревнований «Золотая шайба». Ребята также являются чемпионами Челябинской области. Источник: пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Челябинской областиВ поселке Межозерный Верхнеуральского района в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» открыли новый хоккейный корт. Для жителей поселка он стал долгожданным. Открытие спортивного объекта посетил вице-губернатор Евгений Голицын. Гости мероприятия отметили, что спортивное движение в районе набирает обороты, в том числе благодаря строительству подобных спортивных сооружений. Летом 2020 началось строительство объекта общей стоимостью более 10 миллионов рублей. На протяжении 6 месяцев производились сначала земляные работы, затем начались работы по установке фундамента, далее возводили и укрепляли опоры, натягивали тент, проводили электричество, заливали лёд, настилали резиновое покрытие за бортами. Корт соответствует всем требованиям, которые предъявляются к таким спортивным сооружениям, на нем можно будет проводить официальные спортивные соревнования не только районного, но и областного уровня.Во время официальной церемонии на льду свое мастерство показали фигуристка и танцевальная группа черлидинга ледовой арены «Горняк» из города Учалы, и, конечно же, хозяева льда – хоккеисты «Майнера» всех возрастов. За воспитанников пришли поболеть и родители юных спортсменов, которые также поделились своими впечатлениями. Отметим, что команды клуба «Майнер» под руководством тренерастановятся ежегодными призерами Всероссийских соревнований «Золотая шайба». Ребята также являются чемпионами Челябинской области. AzAzA 2020-12-25YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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