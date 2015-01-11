Челябинская область претендует на победу в голосовании на право проведения блог-тура «Россия – страна возможностей»

Организаторы проекта «ТопБЛОГ» подвели промежуточные итоги голосования на право проведения блог-тура «Россия – страна возможностей». В его рамках пользователи выбирают регионы России, в которые отправятся самые успешные участники проекта и блогеры-миллионники, среди которых – телеведущая Елена Летучая, актриса «Comedy Woman» Наталия Медведева, инстамама Ирина Акопян и многие другие. По итогам известные блогеры-миллионники снимут фильмы о туристических местах, интересных событиях и людях тех территорий, которые посетят, а также встретятся с местными жителями.В номинации «Субъекты РФ с численностью свыше 1 млн», в которой представлено 52 региона, Челябинская область имеет наибольшие шансы на победу. В данный момент за нее проголосовало более 12,7 тысяч человек. На втором месте – Красноярский край с 10,3 тысячи голосов. На третьей позиции сейчас – Чувашская Республика (5,8 тысяч). Четвертая и пятая строчка с небольшой разницей у Брянской области и Забайкалья – 4,1 и 4 тысячи, соответственно.Однако ситуация может измениться. Народное голосование будет длиться еще целый месяц в официальном сообществе президентской платформы «Россия – страна возможностей» ВКонтакте: https://vk.com/rsvru?w=wall-162671848_12865.«Народное голосование пройдет до 25 января следующего года. По его итогам мы сформируем шорт-лист претендентов. Регионам, которым отдадут предпочтение россияне, после этого нужно будет заполнить заявки и подтвердить свое желание участвовать в дальнейшей борьбе. С 15 до 25 февраля 2021 года пройдет финальный этап: экспертный совет определит 5 абсолютных победителей и 10 призеров. В ходе блог-тура победители проекта и их наставники посетят 15 субъектов России, где снимут фильмы о их туристических жемчужинах. В каждом пункте, в который отправятся наши участники, их наставники проведут открытые бесплатные мастер-классы и творческие встречи», – рассказал генеральный директор платформы «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.В регионы, признанные абсолютными победителями, приедут самые успешные участники проекта «ТопБЛОГ» и их наставники – известные блогеры с многомиллионной аудиторией. Вместе они снимут фильмы о туристических местах, интересных событиях и людях в каждой территории, которую посетят. Кроме того, они проведут творческие встречи и мастер-классы для местных жителей.«Мы хотим повысить привлекательность туризма внутри России, популяризировать исторические, природные и архитектурные памятники нашей страны. Это невозможно без мощного освещения в соцсетях. В нашем проекте «ТопБЛОГ» есть целое направление «Лайфстайл и путешествия»: его участники станут новыми амбассадорами регионов. Во время блог-тура они и представители других треков проекта вместе со своими наставниками сделают сотни постов. Значит, миллионы подписчиков увидят самые красивые города и места нашей страны. Уверен, что их впечатления вдохновят россиян на новые туристические открытия», – добавил Алексей Комиссаров.Напомним, «ТопБЛОГ» – проект, где каждый может получить навыки успешного ведения соцсетей и попробовать стать блогером. Лучшие участники выиграют реальные рекламные контракты, статус амбассадора и получат раскрутку своих аккаунтов.Проект реализуется президентской платформой «Россия – страна возможностей». Регистрация на участие в «ТопБЛОГ» проходит до 15 января 2021 года на официальном сайте: www.topblog2020.ru.Информационная справка:Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Политика», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский проект «Время карьеры», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «ТопБЛОГ», проект «Профстажировки 2.0», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», профессиональный конкурс «Учитель будущего», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «Лучший социальный проект года», всероссийский проект «РДШ – Территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», всероссийский конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN» и «Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior».В рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей» в феврале 2019 года создан образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж». Он призван формировать генерацию активных граждан, в том числе компетентных государственных служащих, прошедших современную профессиональную подготовку и объединенных ценностью ответственного служения стране и обществу.