Где в Озерске разрешено запускать фейерверки

Предприятие реализует крупный инвестиционный проект по двукратному увеличению мощностей. Он уже находится в стадии серийного производства. Работают новые линии нетканых материалов. Завершающим этапом стал запуск производственного комплекса по выпуску штапельных синтетических волокон в парке индустриальных инноваций «Малая Сосновка». Заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук и министр промышленности Павел Рыжий провели здесь выездное совещание с участием руководителей АО «Втор-Ком» и индустриального парка.

«30 лет назад «Втор-Ком» выпускал только один вид продукции - холстопрошивный ватин. Далее, следуя тенденциям рынка, мы освоили выпуск объемных утеплителей и геотекстильных полотен. Постоянно растущие темпы дорожного, транспортного и гидротехнического строительства, магистральных нефте- и газопроводов обеспечивают стабильный спрос на такие материалы. И за последние годы наше предприятие выросло. Мы располагаем необходимой сырьевой базой и квалифицированными кадрами. У нас есть даже собственная лаборатория для контроля качества выпускаемой продукции. А вот производственных мощностей стало ощутимо не хватать. Именно это и подтолкнуло нас к реализации инвестиционного проекта», - рассказывает гендиректор АО «Втор-Ком» Михаил Рузбин.Целью компании стало увеличение производства не менее чем на 50%от прежнего уровня. Для этого потребовалось построить новое производственное здание в «Малой Сосновке», приобрести высокотехнологическое оборудование. Общий объем инвестиций составил почти 540 млн рублей. 210 млн из них – средства заёмного финансирования Фонда развития промышленности. Льготный заём был выдан по его флагманской программе «Проекты развития», способствующей импортозамещению и производству конкурентоспособной продукции гражданского назначения.««Втор-Ком» - один из ведущих российских производителей нетканых материалов и химических волокон, участник сразу трёх национальных проектов - «Производительность труда и поддержка занятости», «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Экология», а также, что крайне важно, крупнейший переработчик вторичного сырья. Вся продукция производится из вторичных ресурсов, в том числе из прошедших переработку твёрдых коммунальных отходов. Их эффективное использование в производстве позволяет предприятию создавать экологичные материалы, способные и по качеству, и по цене конкурировать с импортными аналогами», - уверен вице-губернатор Егор Ковальчук.За год компания собирает и перерабатывает 19 тысяч тонн пластиковых бутылок и около тонны текстильных отходов, таким образом способствуя улучшению экологической обстановки в регионе. При этом, сотрудничая с предприятиями нефтегазодобывающей и строительной отрасли, легкой промышленности по всей стране, «Втор-Ком» обеспечивает их современными экологичными неткаными геосинтетическими материалами.Все технологические линии предприятия полностью автоматизированы и управляются дистанционно, с пультов. Расширение производства и переезд на новую, более удобную, производственную площадку стал логичным шагом в развитии.«Хочу напомнить, что размещение в «Малой Сосновке» новых производств стало возможным благодаря решению инвестсовета при губернаторе о расширении территории парка, которое было принято в марте этого года. С тех пор областной Минпром вплотную занимается поэтапным снятием всех инфраструктурных ограничений, мешающих полноценному функционированию площадки. Сделано уже немало: подведены коммуникации, достраивается система водоснабжения и водоотведения. Вопросы и проблемы ещё, конечно, есть. Но индустриальный парк уже официально внесён в реестр Минпромторга РФ. А все недочёты и недоделки в инфраструктуре «Малой Сосновки» будут точно закрыты в наступающем году», - говорит министр промышленности Челябинской области Павел Рыжий.Проект АО «Втор-Ком» по увеличению мощностей производства нетканых материалов, реализуемый в «Малой Сосновке», потребует создания не менее 70 новых рабочих мест. В планах компании ещё один инвестпроект - строительство комплекса по сбору, обработке, обезвреживанию, утилизации и захоронению отходов III–V класса опасности. Для него уже выбран земельный участок в Копейске.[gallery]***АО «Втор-Ком» - ведущий российский производитель нетканых материалов. Компания изготавливает нетканые геосинтетические материалы, гидроизоляционное полотно Теплонит, нетканые основы для напольных и кровельных покрытий, объемный наполнитель для мягкой мебели и матрасов, объемное термоскрепленное полотно синтепон швейного и мебельного назначения, холстопрошивной ватин, термовойлок и другие виды технического текстиля. С 1999 года действует производство гофрированного картона и изделий из него.Индустриальный парк инноваций «Малая Сосновка» - инновационная площадка в Челябинской области, созданная по распоряжению губернатора в 2017 году и включённая в федеральный реестр индустриальных парков РФ в 2020 году. Расположена в Сосновском районе в 2 км от Челябинска, занимает площадь более 110 га. Предоставляет компаниям-резидентам подготовленную инженерную и транспортную инфраструктуру, налоговые льготы и преференции. Напомним, для предприятий, вошедших в состав индустриального парка, ставка по налогу на прибыль может быть снижена до 13,5%. Налог на имущество обнуляется на срок от 3 до 5 лет. Предоставляются особые условия по аренде земли по льготным ставкам. На сегодняшний день в индустриальном парке 5 резидентов: ООО «Втор-Ком», Группа компаний «МКС», ООО «Ин Парк - Челябинск» (входит в группу компаний Doorhan), компания «Оптимум» и компания «МКС».Фонд развития промышленности создан по инициативе Минпромторга РФ для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения.Программы федерального и регионального Фондов позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок.Соглашение федерального ФРП с региональным Фондом развития промышленности даёт возможность получать займы по совместным программам. Кроме того, ФРП Челябинской области разработал и реализует несколько собственных программ господдержки промышленных предприятий. Подробнее