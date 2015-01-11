Где в Озерске разрешено запускать фейерверки

Администрация Озерского городского округа утвердила места, где в праздничные дни (с 31.12.2020 по 10.01.2021) разрешено запускать салюты, фейерверки и другие пиротехнические изделия.
Cтадион «Пионер» (ул. Космонавтов).
Пустырь между школой № 21 и Озерским техническим колледжем.
Меры предосторожности при использовании пиротехники.
1. Покупать пиротехнику для Нового года можно исключительно у тех продавцов, которые имеют все необходимые разрешительные документы на такую деятельность и сертификаты качества на соответствующую продукцию. Продавец должен иметь и предоставлять сертификаты и инструкции по применению на каждое наименование пиротехнической продукции.
2. Перед использованием фейерверков необходимо внимательно изучить инструкцию применения пиротехнического изделия
3. До момента использования нужно обеспечить правильное хранение фейерверков. Лучшие условия - сухое и прохладное место, не находящееся в непосредственной близости от источников огня и газовых приборов. Пиротехническую продукцию нельзя оставлять на солнце (на подоконниках, балконах, на целый день во дворе и т.д.). Под прямыми солнечными лучами вещества, которые содержатся в той же петарде, могут воспламениться. Не допускать применение пиротехнических изделий с явными дефектами и повреждениями.
Запрещается сушить намокшие пиротехнические изделия на отопительных приборах -батареях отопления, обогревателях и т. п.
4. Даже простая транспортировка фейерверков требует повышенной осторожности, так как некоторые вещества могут сдетонировать от сильного удара. Не стоит носить петарды в карманах, играть с ними, использовать не по назначению.
5.Запускать пиротехнику должен взрослый и трезвый человек, ни в коем случае не доверяйте запуск малышам – они должны радоваться праздничному фейерверку, а не пострадать от него. Можно позволить детям зажечь бенгальский огонь или дать хлопушку для выстрела, главное, чтобы в это время они были под пристальной опекой взрослых
Надеемся, что соблюдение этих несложных правил позволит избежать неприятностей в новогодние и рождественские праздники и сделает их счастливыми и радостными!