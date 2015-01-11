Глава Озерского городского округа ответил на вопросы журналистов

29 декабря в здании администрации состоялась пресс-конференция по итогам социально-экономического развития округа в 2020 году и планам на 2021.

Пообщаться с руководителем муниципалитета пришли сотрудники газет «Озерский вестник», «Озерская панорама» (сайт Озерск74.ру), ПТО «Видеоканал» и УКС-ТВ. Основные темы, которые интересовали журналистов, были связаны с ремонтом городских автодорог и тротуаров, говорили о контроле над бездомными животными, шел разговор о благоустройстве общественных территорий округа, об итогах уходящего года.

Планомерно и качественно проведенной работой в округе в 2020 году Евгений Щербаков назвал ремонт автодорог: капитально отремонтирована дороги улицы Береговая, Метлинское шоссе (более 14 км), сделан карточный ремонт 11 улиц округа – более 6 км.

- Год был непростой во всех смыслах: пандемия внесла свои коррективы. Но несмотря на то, что подорожала техника, рубль девальвировался, работа не останавливалась, мы продолжали работать и завершили карточный ремонт раньше намеченного срока. ПО «Маяк» вышел на наши дорожные подряды и выполнил все запланированные работы, за что предприятию - огромная благодарность, - прокомментировал Евгений Щербаков.

Глава округа отметил важность выполнения масштабного национального проекта – реконструкции насосно-фильтровальной станции, благодаря замене оборудования с каждым годом в Озерске качество питьевой воды повышается. Проект исполняется в три этапа, после окончания реконструкции жители Озерска будут пить очищенную воду без хлора.

После спада пандемии намечено открытие спортивного комплекса «Гранит», где завершена серьезная реконструкция помещений и обновлен фасад, в следующем году планируется сдача еще одно важного объекта - ледовой Академии «Высота». Продолжится ремонт озерских автодорог, на который предварительно выделено 50 млн. рублей. Глава муниципалитета озвучил ряд улиц, которые запланировано отремонтировать в 2021 году: Монтажников, переулок Советский, Уральская, Блюхера, Набережная, Студенческая, Менделеева, Строительная, Кирова, Промышленная, участки дороги Озерск-Кыштым и часть поселковых дорог. Список, по словам спикера, не окончательный, несколько участков автодорог добавят ближе к весне наступающего года. Евгений Щербаков сделал акцент на предстоящем ремонте городских тротуаров, на сумму более чем 7 миллионов рублей. Список подлежащих ремонту тротуаров также будет пополняться.

На вопрос о планах по благоустройству общественных территорий глава округа обозначил, что придерживается четкой позиции диалога с жителями, прислушивается к мнению горожан, привел пример с недавним обсуждением концепции «Чудесного леса», когда большая часть жителей Озерска высказалась против проекта в онлайн-голосовании.

-Пока начнем заниматься благоустройством пешеходной зоны проспекта К. Маркса, восстановлением фонтана на проспекте и разработкой документации благоустройства сквера в Новогорном. Это на самое ближайшее время. В планах – застройка территории ДОКа, с дальнейшим озеленением местности вокруг будущих домов, разработка проектов благоустройства улицы Набережной в старом городе. Все запланированное будет проходить поэтапно, - отметил глава округа.

- Важно нам всем уметь услышать друг друга и вести диалог друг с другом, идти на компромиссы, когда это необходимо. Мы готовы идти навстречу предложениям, инициативам жителей, общественности округа, - подчеркнул Евгений Щербаков.

Кроме того, на пресс-конференции прозвучал вопрос об автобусном сообщении до Екатеринбурга.

- Сейчас наш город – областного подчинения, в наших полномочиях – местные маршруты, передвижение по области. После смягчения коронавирусных ограничений с областным центром – Челябинском - мы восстановили сообщение: есть и желающие перевозить пассажиров, есть возможность у перевозчика быстро сделать разрешительные документы, мы ему смогли помочь в этом. Екатеринбург – город Российской Федерации, как и любой другой, и документами по оформлению перевозок в Екатеринбург занимается Министерство транспорта РФ. Кроме того, маршрут должен быть востребован жителями и экономически выгодным перевозчику. Перевозчика нашли, сейчас оказываем ему всестороннюю помощь для получения разрешительных документов, - рассказал Евгений Щербаков.

В завершение встречи с журналистами Евгений Юрьевич поздравил жителей Озерского городского округа с наступающим Новым годом, пожелал всем здоровья, благополучия, исполнения самых заветных желаний.

Полную видеозапись пресс-конференции можно увидеть в новостной ленте ПТО «Видеоканал» 30, 31 декабря и на канале УКС-ТВ в праздничные дни.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/45451/