Состоялось поздравление победителей областного конкурса игрушки из вторсырья «Подарки для ёлки»

28 декабря в актовом зале администрации министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев поздравил ребят онлайн. В зале собрались учащиеся, которые принимали активное участие в конкурсе и стали победителями, а также их педагоги.

Первый заместитель главы го округа Иван Сбитнев поздравил педагогов, которые являются примером для своих воспитанников, отметил большую работу, которую они проводят, чтобы привить детям экологические привычки.

Напомним, что с 15 ноября по 18 декабря проводился областной конкурс игрушки из вторсырья «Подарки для ёлки». Организаторами конкурса выступали Министерство образования и науки, Министерство экологии Челябинской области, Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования детей». В конкурсе приняли участие 4693 человека (воспитанники дошкольных организаций, обучающиеся с 1 по 8 классы, педагоги, родители из 33 муниципальных образований Челябинской области).

По итогам муниципального отбора на региональный этап конкурса было представлено 670 работ в 9 номинациях.

Победители и призеры областного конкурса елочной игрушки из вторсырья «Подарки для елки»:

Номинация «Шар»:

2 место – Павлова Анастасия, детский сад № 15 «Семицветик», педагог-руководитель Скуматова И. Г.;

Номинация «Символ года»:

3 место – Антипин Андрей, детский сад № 55 «Золотой ключик», педагог -руководитель Суслова А. К.

Номинация «Дед Мороз и Ко»:

2 место – Лебедев Давид, детский сад №55 «Золотой ключик», педагоги-руководители — Ратушняк М.В., Касимова Ю.Р.;

Номинация «Оригинальная елочная игрушка»:

3 место – Кармозов Давид, детский сад № 55 «Золотой ключик», педагог-руководитель – Иванова А.И.

Номинация «Шар»:

2 место – Ишмухаметова Диляра, школа № 34, педагог-руководитель –Ческидова Н.А.

Номинация «Веселый снеговик»:

2 место — Шведова Елена Николаевна, детский сад № 1 «Лукоморье», Озерский городской округ;

Номинация «Волшебный колокольчик»:

1 место – Рощин Максим Александрович, детский сад № 58 «Жемчужинка», педагог-руководитель – Горбунова А. А.

Номинация «Снежинка»:

2 место – Алушкина Анастасия, школа № 24, педагог-руководитель – Щербакова Ю. Р.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/45443/