График работ РЭО ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск в праздничные дни

Уважаемые автовладельцы!
Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения информирует население о графике работы РЭО ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск в праздничные дни:
31 декабря 2020 года – с 8.00 до 14.00 часов
1,2,3,4 января 2021 года - выходные дни
5 января 2021 года – с 8.00 до 17.00 часов,
обеденный перерыв с 12.00 до 13.00 часов
6,7,8 января 2021 года – выходные дни
9 января 2021 года – с 8.00 до 17.00 часов
обеденный перерыв с 12.00 до 13.00 часов
Начальник РЭО ГИБДД А.В. Смирнягин