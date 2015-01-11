График работ РЭО ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск в праздничные дни

Уважаемые автовладельцы!

Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения информирует население о графике работы РЭО ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск в праздничные дни:

31 декабря 2020 года – с 8.00 до 14.00 часов

1,2,3,4 января 2021 года - выходные дни

5 января 2021 года – с 8.00 до 17.00 часов,

обеденный перерыв с 12.00 до 13.00 часов

6,7,8 января 2021 года – выходные дни

9 января 2021 года – с 8.00 до 17.00 часов

обеденный перерыв с 12.00 до 13.00 часов

Начальник РЭО ГИБДД А.В. Смирнягин