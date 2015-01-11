Последняя афиша в 2020-м году! Куда пойти и что посмотреть на этой праздничной неделе!

Последняя афиша уходящего 2020-го года! С 30-го декабря по 3-е января!

Как же хочется, чтобы поскорее этот год закончился! Как велика вера людей в то, что в наступающем году жить станет легче и радостнее! И да, здоровее!

Давайте встретим 2021-й год весело и с надеждой на лучшее!

Озёрск

График работы глк "Егоза" с 31-го декабря по 3-е января

31 декабря мы работаем с 20:00 до 00:15. Ночное катание на учебной трассе.

Работает прокат.

А также кафе "Логово Егозавра" с 20:00 до 22:30.

1 января с 12:00 до 17:00.

Трасса "Спортивная" с 8-ой опоры и учебная трасса. Тюбинг. Прокат. Инструкторы. Мангальные зоны.

Кафе - НЕ РАБОТАЕТ!!!

2-10 января с 10:00 до 17:00.

Трасса "Спортивная" с 8-ой опоры и учебная трасса. Тюбинг. Прокат. Инструкторы. Мангальные зоны.

Кафе - с 10:00 до 18:00.

Мероприятия:

2 и 3 января планируем провести бесплатные Мастер-классы от Egoza Prorider . Программа пока в разработке.

30 декабря, среда

18-30, Театр кукол "Золотой петушок"

"КРОХА НОВЫЙ ГОД ЗОВЕТ" 0+, семейный новогодний праздник

18-30, Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Ёлкина мать, опять Новый год!", антивирусный концерт (12+)

Трио "Трое" совместно с актёрами театра "Наш дом"

31 декабря, четверг

11-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Снежная королева", волшебная сказка (6+)

3 января, воскресенье

11-00, Театр кукол "Золотой петушок"

"ВРЕМЕНА ГОДА, ИЛИ ПОЧЕМУ СНЕГ БЕЛЫЙ", волшебная история

11-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Снежная королева", волшебная сказка (6+)

18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Яма", бабий message (18+)

Кыштым

Работа крытого катка все новогодние дни:

Челябинск

Все новогодние праздники:

"Площадь Революцции", главный Ледовый городок

Как предупредили в мэрии, городок на площади Революции в этом году будет работать с ограничениями. Праздничные мероприятия и концерты проводить там запретили. Для жителей Челябинска он станет прогулочной зоной с горками, на которых смогут кататься дети.

2 и 3-е января

дс "Юность": Главная Елка Города “А вот и Карлсон нальду!”

Екатеринбург

До 17-го января на "Площади 1905 года" работает традиционный Ледовый городок. Помимо традиционной искусственной ели на Площади установят 10 объектов, в том числе 6 домиков, где будут продаваться чай и еда.

Создавать новогоднее настроение в этом году будут скульптуры, посвященные юбилею создателя цикла детских книг «Волшебник Изумрудного города» Александра Волкова.

Материал подготовила Александра Лебедева