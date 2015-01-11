2020-12-30YEKT13:00:00 | Губерния В Верхнем Уфалее и Челябинске около 300 семей из аварийных домов переезжают в новые квартиры Источник: пресс-служба Минстроя Челябинской области









В Верхнем Уфалее и Челябинске идет заселение домов, построенных по программе переселения граждан из аварийного жилья. Новостройки, возводимые в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сданы застройщиком, АО «ЮУ КЖСИ». Новый год в новых квартирах встретят около 300 семей.С середины декабря и до самого нового года в муниципалитетах идет передача ключей жителям. Новоселы перевозят вещи, делают уборку и украшают квартиры к празднику.Во вторник, 29 декабря в Уфалей приехали представители застройщика. В городе ЮУ КЖСИ построила три дома по ул. Чекасина, 10 и Строителей, 4-В (два корпуса), куда смогут переехать 172 семьи. Совместно с городской администрацией строители пообщались с жителями и прошли по квартирам.«Мы всю жизнь прожили в районе Никельщика, здесь учатся наши дети, рядом садовые участки. Хорошо, что новые квартиры мы получили здесь же. Рядом с домом лесок для прогулок, место выбрано удачно. Мы уже переехали и обставляем квартиру», - рассказал житель Верхнего Уфалея Андрей Полукеев.В Уфалее строительство шло в рамках муниципальных контрактов. Средства в размере более 280 млн рублей были выделены по нацпроекту «Жилье и городская следа» из областного бюджета. В Новосинеглазово построен один дом на 124 квартиры, куда переезжают жители аварийных домов и дети-сироты. Дом обошелся бюджету в 168 млн. рублей.«В городе расселяются дома, построенные еще в 30-е годы, мы долго ждали этого события. Ежедневно мы вручаем ключи от квартир на ул. Строителей и Чекасина, больше половины жителей уже переехали в новостройки. Затем старые бараки будут снесены. Новыми домами мы довольны, претензий по приемке не было, работали в диалоге с застройщиком. Весной завершится озеленение двора, и администрация займется благоустройством прилегающей территории», - отметила глава Верхнеуфалейского городского округа Вера Ускова.Застройщик ЮУ КЖСИ приехал в Уфалей с подарками.«Мы построили дома, отвечающие всем современным требованиям. От жителей теперь зависит, чтобы в домах было уютно, чисто и красиво. Вскоре будет выбрана управляющая компания, которая займет обслуживанием нового жилфонда. В качестве подарка жителям КЖСИ совместно с уфалейским Центром дополнительного образования детей провел конкурс новогодней игрушки. Во дворе мы поставили елку и украсили ее творческими работами ребят. Пусть эта елка радует жителей все праздничные дни. С наступающим новым годом!», - обратился с поздравлениями генеральный директор АО «ЮУ КЖСИ» Владимир Атаманченко.В рамках федерального проекта перед Челябинской областью поставлена задача - расселить до 1 сентября 2025 года все многоквартирные дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года.«За последние два года (2019-2020 годы) в регионе уже расселено 34,35 тыс. кв. м аварийного жилья. Новые квартиры за это время уже смогли получить 2 250 жителей Челябинской области, из них 1 400 человек - в 2020 году», - отметил замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области Евгений Курилов. Источник: пресс-служба Минстроя Челябинской областиВ Верхнем Уфалее и Челябинске идет заселение домов, построенных по программе переселения граждан из аварийного жилья. Новостройки, возводимые в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сданы застройщиком, АО «ЮУ КЖСИ». Новый год в новых квартирах встретят около 300 семей.С середины декабря и до самого нового года в муниципалитетах идет передача ключей жителям. Новоселы перевозят вещи, делают уборку и украшают квартиры к празднику.Во вторник, 29 декабря в Уфалей приехали представители застройщика. В городе ЮУ КЖСИ построила три дома по ул. Чекасина, 10 и Строителей, 4-В (два корпуса), куда смогут переехать 172 семьи. Совместно с городской администрацией строители пообщались с жителями и прошли по квартирам.«Мы всю жизнь прожили в районе Никельщика, здесь учатся наши дети, рядом садовые участки. Хорошо, что новые квартиры мы получили здесь же. Рядом с домом лесок для прогулок, место выбрано удачно. Мы уже переехали и обставляем квартиру», - рассказал житель Верхнего Уфалея.В Уфалее строительство шло в рамках муниципальных контрактов. Средства в размере более 280 млн рублей были выделены по нацпроекту «Жилье и городская следа» из областного бюджета. В Новосинеглазово построен один дом на 124 квартиры, куда переезжают жители аварийных домов и дети-сироты. Дом обошелся бюджету в 168 млн. рублей.«В городе расселяются дома, построенные еще в 30-е годы, мы долго ждали этого события. Ежедневно мы вручаем ключи от квартир на ул. Строителей и Чекасина, больше половины жителей уже переехали в новостройки. Затем старые бараки будут снесены. Новыми домами мы довольны, претензий по приемке не было, работали в диалоге с застройщиком. Весной завершится озеленение двора, и администрация займется благоустройством прилегающей территории», - отметила глава Верхнеуфалейского городского округа.Застройщик ЮУ КЖСИ приехал в Уфалей с подарками.«Мы построили дома, отвечающие всем современным требованиям. От жителей теперь зависит, чтобы в домах было уютно, чисто и красиво. Вскоре будет выбрана управляющая компания, которая займет обслуживанием нового жилфонда. В качестве подарка жителям КЖСИ совместно с уфалейским Центром дополнительного образования детей провел конкурс новогодней игрушки. Во дворе мы поставили елку и украсили ее творческими работами ребят. Пусть эта елка радует жителей все праздничные дни. С наступающим новым годом!», - обратился с поздравлениями генеральный директор АО «ЮУ КЖСИ».В рамках федерального проекта перед Челябинской областью поставлена задача - расселить до 1 сентября 2025 года все многоквартирные дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года.«За последние два года (2019-2020 годы) в регионе уже расселено 34,35 тыс. кв. м аварийного жилья. Новые квартиры за это время уже смогли получить 2 250 жителей Челябинской области, из них 1 400 человек - в 2020 году», - отметил замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области AzAzA 2020-12-30YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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