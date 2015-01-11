Челябинская областная станция переливания крови будет работать в январские каникулы

Как сообщили в пресс-службе областной станции переливания крови, для обеспечения медицинской помощью в новогодние каникулы пациентов с онкологическими и другими заболеваниями необходимо пополнить резервный банк крови. Ограничений по группам крови и резус-фактору нет.Также продолжится работа с южноуральцами, переболевшими коронавирусом. На сегодняшний день 1243 южноуральцев стали донорами антиковидной плазмы, в том числе 385 человек прошли процедуру плазмафереза от 2 до 6 раз.«Прием доноров антиковидной плазмы проходит только по предварительной записи. Телефон для консультации с врачами-трансфузиологами — 8(351)232-78-88, – говорит главный трансфузиолог минздрава Челябинской области, главный врач областной станции переливания крови Анатолий Крохин
. – При себе необходимо иметь паспорт, выписку из стационара или результат анализа на иммуноглобулин IgM и IgG. При высоком уровне IgG мы пригласим его стать донором».Доноров крови и ее компонентов в новогодние каникулы будут принимать:3 января 2021,
Магнитогорск, пр-т. К.Маркса. д. 160.4 января 2021:
— Челябинск, ул. Воровского, 68, ГБУЗ «ЧОСПК» с 8:00 до 12:00 часов;
— Южноуральск, ул. Строителей, 21, +7 (951) 789-97-03.5 января 2021:
— Златоуст, пр-т. Гагарина, 8 линия, д. 4;
— Магнитогорск, пр-т. К.Маркса. д. 160;
— Миасс, пр-т. Автозаводцев, д. 36;
— Сатка, ул. Куйбышева, д. 15.6 января 2021:
— Челябинск, ул. Воровского, 68, ГБУЗ «ЧОСПК» с 8:00 до 12:00 часов.8 января 2021:
— Златоуст, пр-т. Гагарина, 8 линия, д. 4;
— Миасс, пр-т. Автозаводцев, д. 36;
— Сатка, ул. Куйбышева, д. 15.Напомним, что донором может стать здоровый человек в возрасте старше 18 лет и имеющий регистрацию в Челябинской области не менее 6 месяцев. С подробным планом мероприятий, перечнем противопоказаний и рекомендациями по подготовке к сдаче крови, с «донорским светофором», а также с адресами наших отделений можно ознакомиться на сайте
станции. При себе обязательно иметь паспорт.