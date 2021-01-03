СК начал проверку ДТП с 17 детьми в Челябинской области

Следственное подразделение СК по Челябинской области проведет проверку ДТП с участием 17 детей – соответствующее распоряжение сделал председатель СК России Александр Бастрыкин.

«Александр Бастрыкин поручил следователям регионального следственного управления оперативно и объективно установить все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, детально восстановить события аварии и исследовать их на предмет наличия признаков нарушения правил дорожного движения в действиях всех участников ДТП», – сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Напомним, утром 4 января на трассе М-5 в районе Миасса произошло ДТП с участием двух легковушек, грузовика и автобуса, в котором находилась детская хоккейная команда. На полосу встречного движения выехал Kia Ceed под управлением 20-летнего водителя. Чтобы избежать столкновения с автобусом инспектор ДПС перегородил легковой машине дорогу.

В результате столкновения Кia и патрульного УАЗ пассажир иномарки от полученных травм скончался на месте, оба водителя и пассажирка Kia доставлены в больницу. Среди находившихся в автобусе детей пострадавших нет.

Ход проведения доследственной проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.

https://dostup1.ru/society/SK-nachal-proverku-DTP-s-17-detmi-v-Chelyabinskoy-oblasti_133105.html