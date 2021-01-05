На Южном Урале за год построили 7 образовательных учреждений

В 2020 году в Челябинской области ввели в эксплуатацию 7 новых социальных объектов – детские сады и школы. В наступившем году их количество будет увеличено вдвое. В регионе существует высокая потребность в обеспечении жителей социальными объектами.В 2020 году в регионе построили и ввели в эксплуатацию 5 детских садов общей мощностью 1300 мест. Это детский сад в Сосновском районе на 230 мест, а также 4 детских сада в Челябинске в рамках национального проекта «Демография» общей мощностью 1070 мест:-детский сад № 1 в микрорайоне «Парковый» (200 мест);
-детский сад в микрорайоне № 4 в "Академ Риверсайд", Калининский район (290 мест);
-детский сад в микрорайоне № 48, Курчатовский район (200 мест);
-детский сад № 2 в "Академ Риверсайд", Калининский район (380 мест).Также в минувшем году в регионе ввели в эксплуатацию две крупные школы. Одна из них открылась в Магнитогорске на 1000 мест в рамках национального проекта «Образование», вторая – в Челябинске мощностью 1500 мест.Обе школы построены в соответствии с новыми требованиями министерства образования. Они включают в себя несколько спортивных залов, спальни для первоклассников, отдельные кабинеты логопеда, педагога – психолога, дефектолога, два больших актовых зала, библиотечные информационные центры, систему видеонаблюдения.