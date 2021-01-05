На Южном Урале за год построили 7 образовательных учреждений

В 2020 году, кроме важнейших задач по сохранению здоровья и жизни людей, на первый план вышли вопросы обеспечения устойчивого развития экономики. Правительство Челябинской области во главе с губернатором Алексеем Текслером включилось во все федеральные программы сохранения занятости и финансовой устойчивости бизнеса, параллельно дополняя их региональными мерами. В результате через различные институты поддержки – федеральные и региональные – предпринимателям оказана помощь на общую сумму более 30 млрд рублей, что позволило сохранить более 170 тыс. рабочих мест.



На малый и средний бизнес в Челябинской области приходитсякаждый четвертый занятый и около трети оборота организаций. И именно этот сектор в период пандемии пострадал больше всего. Чтобы не допустить массового закрытия МСП и увольнений работников в 2020 году принято более десятка законов, направленных на снижение фискальной нагрузки на бизнес, сохранение денег в экономическом обороте, а также на восстановление инвестиционной активности. Одновременно продолжалась работа в рамках реализации областного закона о малом и среднем предпринимательстве и национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».По итогам этой работы на площадке «Территории Бизнеса» в 2020 году порядка 8 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства получили консультационные, образовательные, имущественные, инжиниринговые и экспортные услуги. Финансовая поддержка оказана более чем 340 субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 1,3 млрд рублей, что позволит сохранить почти 7 тыс. рабочих мест. По итогам обучающих мероприятий создано порядка 360 субъектов МСП.В том числе благодаря принятым мерам, по итогам года среднесписочная численность работников МСП сохранила уровень 2019 года–порядка350 тыс. человек. Обстановка стабилизировалась и в других секторах экономики Челябинской области. Так, за 11 месяцев 2020 года индекс промпроизводства практически догнал уровень прошлого года: разница к аналогичному периоду составила всего 1,8%.Инвестиции в основной капитал за девять месяцев 2020 года выросли на 7,7%и составили 216,3 млрд рублей. По итогам года ожидается их умеренный рост, чтооценивается положительно в новой реальности и с учетом высокой базы 2019 года, когда этот показатель увеличился на 9,4% (299,1 млрд рублей).Ранее мы подробно рассказывали, как в 2020 году правительство Челябинской области перезагрузило инвестиционную политику. Пандемия и связанные с ней ограничения, а также действующие международные санкции не могли не сказаться на экспорте из Челябинской области. Но его объем за январь–октябрь 2020 года отстает от аналогичного периода прошлого года всего на 0,7% и составляет 3,3 млрд долларов США. Причем за полугодие снижение было на уровне 7%. Значит, экспорт продолжает постепенно восстанавливаться. К слову, здесь непростая экономическая ситуация не для всех сыграла только отрицательную роль. Локальные дефициты, перебои с импортом из других стран и появляющийся новый спрос позволили южноуральским экспортерам занять новые рынки сбыта и в короткий срок организовать экспортные поставки. Министерство экономического развития Челябинской области в ручном режиме совместно с торговыми представительствами России в странах СНГ помогает предприятиям региона занять ниши, которые освободились.В рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» оказана поддержка 362 субъектам МСП, 80 прошли обучение, акселерационная поддержка оказана 16 субъектам МСП. Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по отношению к 2018 году (базовый год) составил 28,5% при плановом значении 20%.Продолжает сохранять положительную тенденцию в Челябинской области ввод нового жилья. За январь–ноябрь 2020 года данный показатель вырос на 10,6%. Также на протяжении всего года сохранял стабильность оборот розничной торговли, который вырос за январь–ноябрь 2020 года на 0,8% в сопоставимых ценах (скорректированных на уровень инфляции).Этому также способствует рост среднемесячной начисленной заработной платы, которая увеличилась за январь–октябрь на 2,9% относительно аналогичного периода прошлого года.Еще одна из важных задач, которая активно решалась в 2020 году, – развитие туризма. Распоряжением губернатора создан туристический кластер «Горный Урал». Он достойно презентован на всероссийском конкурсе АСИ и вошел в ТОП-30. Шесть южноуральских организаций и предпринимателей выиграли гранты Ростуризма на общую сумму более 14 млн рублей и уже в следующем году реализуют свои проекты на его территории.Проект кластера проработан и будет реализовываться в приоритетном порядке. Правительство региона уже начало формировать заявки на федеральное финансирование инфраструктуры для туризма и продолжит эту работу в 2021 году, в том числе в рамках реализации соответствующего нацпроекта.В планах: создавать туристскую инфраструктуру, строить современные отели и обустраивать турпространства мирового уровня. Подробнее