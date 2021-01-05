Прошедший год в стране стал самым жарким

Прошедший 2020 год стал рекордно теплым во всех федеральных округах РФ, исключением стал лишь Северо-Кавказский регион.
«Впервые за всю 130-летнюю историю регулярных метеонаблюдений в каждом федеральном округе, за исключением Северо-Кавказского, достигнут абсолютный максимум среднегодовой температуры», – сообщает Гидрометцентр.
В частности отмечается, что в Уральском и Сибирском округах прежние рекорды превышены сразу на полтора градуса.
«В целом по России, а также отдельно по ее европейской и азиатской территориям, прошедший год стал самым теплым в истории. Напомним, в 2020 году самыми теплыми за историю наблюдений были февраль, апрель, май, сентябрь и ноябрь, а январь, март, июнь, июль и октябрь входили в первую пятерку самых теплых», – утверждают специалисты.
На всей территории страны среднегодовая температура воздуха оказалась выше нормы на два и более градуса. «На европейской территории – в среднем на три градуса, а на азиатской – на три с половиной. Самые крупные положительные аномалии (более 5-7 градусов) сформировались на севере Урала, Сибири и Якутии, а сильнее всего норма среднегодовой температуры превышена на Таймыре (более +7)», – сообщает Гидрометцентр.
В числе 15-ти самых теплых лет в России 14 относятся к XXI веку и только один к концу XX – 1995 год.
https://dostup1.ru/society/Proshedshiy-god-v-strane-stal-samym-zharkim_133123.html