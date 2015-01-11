На Южном Урале за год построили семь образовательных учреждений

В 2020 году в Челябинской области ввели в эксплуатацию семь новых социальных объектов – детских садов и школ. В наступившем году их количество будет увеличено вдвое. В регионе существует высокая потребность в обеспечении жителей социальными объектами.В 2020 году в регионе построили и ввели в эксплуатацию пять детских садов общей мощностью 1300 мест. Это детский сад в Сосновском районе на 230 мест, а также четыре детских сада в Челябинске в рамках национального проекта «Демография» общей мощностью 1070 мест:- детский сад № 1 в микрорайоне «Парковый» (200 мест);
- детский сад в микрорайоне № 4 в «Академ Риверсайд», Калининский район (290 мест);
- детский сад в микрорайоне № 48, Курчатовский район (200 мест);
- детский сад № 2 в «Академ Риверсайд», Калининский район (380 мест).Также в минувшем году на Южном Урале заработали две крупные школы-новостройки. Одна из них на 1000 мест открылась в Магнитогорске в рамках национального проекта «Образование», вторая на 1500 мест – в Челябинске.Обе школы построены в соответствии с новыми требованиями министерства образования. Они включают в себя несколько спортивных залов, спальни для первоклассников, отдельные кабинеты логопеда, педагога-психолога, дефектолога, два больших актовых зала, библиотечные информационные центры, систему видеонаблюдения.