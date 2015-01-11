Ресторанам в Челябинской области разрешили работать по ночам

Рестораны, бары и прочие заведения общепита на Южном Урале с 11 января могут возобновить работу в ночное время – ранее им было запрещено принимать посетителей с 23.00 до 6.00.

Запрет действовал с 1 декабря 2020 года по 10 января 2021 года включительно в связи с пандемией коронавируса. Теперь рестораны и кафе могут кормить челябинцев по ночам, но в них по-прежнему воспрещается устраивать дискотеки, танцевальные программы, музыкальные представления и прочие развлекательные мероприятия.

Напомним, от коронавируса на Южном Урале сейчас лечатся более 13 тыс. человек, за последние сутки подтвердили 291 новый случай заболевания.

https://dostup1.ru/society/Restoranam-v-Chelyabinskoy-oblasti-razreshili-rabotat-po-nocham_133184.html