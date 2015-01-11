Полицейских, спасших детскую хоккейную команду в ДТП, представят к наградам

Отметить поступок сотрудников поручил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Сотрудников полиции, спасших детскую хоккейную команду в дорожно-транспортном происшествии, представят к наградам. Отметить поступок сотрудников полиции распорядился губернатор Челябинской области. Благодаря своевременным и слаженным действиям полицейских в машине сопровождения никто из детей, находившихся в автобусе, не пострадал.

«Я этот вопрос поставил на контроль, давайте решение примем. Считаю, что ребята-полицейские — герои, нужно их представить и к региональной награде. Важно, что дети остались целыми и невредимыми»,

— подчеркнул Алексей Текслер.

Напомним, авария произошла 4 января. Хоккейная команда из Южноуральска направлялась в Златоуст на соревнования. Автобус с детьми сопровождала машина с сотрудниками полиции. Когда на 1776 километре автодороги Челябинск — Москва со встречной полосы вылетела иномарка, полицейские приняли решение подставить свою машину под удар.

В ДТП погиб пассажир автомобиля со встречной полосы. Травмы получили оба водителя, а также еще одна женщина — пассажир иномарки. Юные спортсмены остались целы.

По факту происшествия председатель СУ СК России по Челябинской области проведет проверку, чтобы установить все обстоятельства происшествия.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/politseyskikh-spasshikh-detskuyu-khokkeynuyu-komandu-v-dtp-predstavyat-k-nagradam/