В Озерске стартует акция «Ёлки в дело»

С 14 по 17 января включительно жители Озерска смогут принести «отыгравшие» свои праздничные роли деревья на временные площадки, специально оборудованные в нескольких местах города.
По мнению координаторов акции «Ёлки в дело», преподавателя лицея № 23 Екатерины Гавриловой и учащейся 10 класса лицея Анны Гордиенко, идея переработки новогодних натуральных ёлок логична и справедлива, ведь в результате не только снижается объем отходов, но и уменьшается пожарная опасность на полигоне ТБО. Ёлки измельчат, и они превратятся в полезную витаминную добавку, которую отправят животным в ДЭБЦ.
- Мне с детства было больно и неприятно видеть елки после праздников в мусорках, - рассказывает Екатерина Гаврилова, - сейчас существует технология, которая превратит хвойные деревья в полезный продукт при измельчении. Необходимое оборудование в городе есть, в этом нам помогает партнер – МУП «ДЕЗ».
Директор ДЭБЦ Наталья Косажевская:
- Мы всегда собирали ёлочки сами по городским мусорным точкам. Или нам привозили сознательные люди. Но целиком ветки хвойных деревьев животным трудно есть. Измельченная ель - это важнейшая витаминная добавка для животных в условиях зимы. Ее едят крысы, лошадки, верблюд. Даже кенгуренку Плутошке зоопарк и зоологи рекомендуют давать ель в пищу Практически все наши "хвостики" не откажутся от такого лакомства: в нем фитонциды, обладающие лекарственными свойствами, и много-много витамина С. Массовый сбор ёлок и их переработка – замечательная идея! Кроме того, мелкий опил можно добавлять и в клетки, как подстилку.
По словам Екатерины Гавриловой, в прошлом году после новогодних праздников в Челябинске собрали более полутора тысяч новогодних ёлок, сосен и пихт, в этом году эстафету экологической сознательности подхватит Озерск.
Координаторы акции «Ёлки в дело» обращают внимание горожан: с дерева должны быть сняты все украшения, чтобы не нанести вред животным.
Площадки для сбора елок:
1. За зданием ДК «Маяк», асфальтированная площадка около парковки
2. Во дворе дома Бажова 12 - стадион за бывшей школой №40
3. Ул. Иртяшская; по пути на пляж «Дальний» – через дорогу от Иртяшской, 7
4. Автостоянка около рынка на ул. Дзержинского
5. На углу парковки ТРЦ «Родной»
6. Угол дома Карла Маркса 32, у кинотеатра «Октябрь»
7. Детский эколого-биологический центр
8. Парковка у ММПКХ
9. За зданием СЮТ, Ермолаева, 26
10. Мкр. Заозерный, у дома № 6, берег озера Иртяш.
Подробнее участки карты расположения точек сбора новогодних ёлок можно рассмотреть в альбоме группы "Разделяйка" в "ВКонтакте" Пункты сбора новогодних елок
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа