Более 600 рейдов проведено лесной охраной на территории Челябинской области

Источник: пресс-служба правительства Челябинской областиИтоги охраны хвойных молодняков в предновогодний период подвели в Главном управлении лесами.«Был организован 21 стационарный пост, ежедневно работала 81 мобильная группа. С целью предупреждения, пресечения и предотвращения нарушений лесного законодательства проведено 676 рейдов, в том числе 230 рейдов совместно с сотрудниками Правоохранительных органов», - сказал начальник отдела госконтроля Главного управления лесами Челябинской области.«Черные» лесорубы задержаны в Чебаркульском, Уфалейском, Брединском и Кусинском муниципальных районах. Всего незаконно заготовлено 71 новогоднее дерево.По всем фактам установлены нарушители. В отношении нарушителя в Кусинском лесничестве лесными инспекторами составлен протокол об административном правонарушении по ст. 8.28 КоАП РФ (незаконная рубка). По остальным территориям материалы переданы в следственные органы.Напомним, за незаконную рубку леса предусмотрена административная ответственность по статье 8.28 КоАП РФ. Штраф на физических лиц составит от 4 до 5 тыс. руб., на должностных лиц - от 40 до 50 тыс. руб., юридические лица заплатят от 200 до 300 тыс. руб. Кроме того, закон предусматривает конфискацию орудия совершения административного правонарушения и продукции незаконного природопользования.В случае, если вред, нанесенный лесным насаждениям, составляет более 5 тыс. руб. наказание предусматривается уголовным кодексом РФ. Нарушитель будет обязан возместить ущерб, причиненный лесным насаждениям.