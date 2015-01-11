Хирурги ЧОДКБ впервые устранили редкую патологию пищевода с помощью нескольких проколов

Источник: пресс-служба ЧОДКБХирурги Челябинской областной детской клинической больницы провели сложную операцию десятимесячному мальчику, для которого это уже четвертое хирургическое вмешательство в жизни. У мальчика редкое врожденное заболевание – ахалазия кардии. Это хроническое нервно-мышечное заболевание, от которого происходит нарушение проходимости пищевода, вызванное сужением его отдела перед входом в желудок и расширением вышерасположенных участков. «Данная операция относится к очень редким. В ЧОДКБ с 2008 года всего три таких ребенка было. И впервые мы провели лапароскопическим методом, до этого два раза делали открытые операции. Сложность в том, что мышечный слой необходимо рассечь так, чтобы не повредить слизистую. Это практически ювелирная работа - трёхмиллиметровым инструментом», – рассказал заместитель главного врача по хирургии ЧОДКБ.Операцию провели ведущие специалисты ЧОДКБ: Николай Ростовцев, Артем Махалов, Борис Мустакимов. Вмешательство прошло успешно. Сейчас мальчик и мама уже выписаны домой.«Я его уже кормлю кашей, для меня это вообще большая радость, я даже не могу слез сдержать. Малыш восстановился очень быстро, потому что операция без разрезов. Я не ожидала, что будет так легко. На сердце была операция открытым способом, отходил очень долго, все свои умелки забыл, как маленький младенец. А тут его из реанимации мне отдали – и он сразу на ножки встал, сразу ползать начал, как будто ничего не было», – делится радостью мама мальчика