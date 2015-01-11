2021-01-14YEKT07:00:00 | Губерния МРОТ в Челябинской области с начала года составит 14 710 рублей Источник: Фото из открытых источников









Участники прошедшего в конце 2020 года расширенного заседания секретариата Челябинской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений обсудили изменения в федеральном законодательстве, связанные с особенностями расчета минимального размера оплаты труда с 1 января 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ по труду и занятости населения региона. Заседание прошло под председательством первого заместителя губернатора Челябинской области, координатора областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Ирины Гехт.В работе секретариата приняли участие представители правительства Челябинской области, Федерации профсоюзов Челябинской области, Челябинской областной ассоциации работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» и руководители предприятий региона.В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2020 года № 473-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на территории Российской Федерации с 1 января 2021 года устанавливается минимальный размер оплаты труда в размере 42 процентов от медианной заработной платы по Российской Федерации за предыдущий год, или 12 792 рубля в месяц. Для Челябинской области с учетом уральского коэффициента (15%) величина МРОТ работников составит 14 710 рублей 80 копеек, что на 5,5% выше действовавшего на 1 января 2020 года.В закрытых административно-территориальных образованиях области минимальная зарплата будет выше, так как там выше значение районного коэффициента. Вместе с тем, стороны социального партнерства договорились рассмотреть вопрос о размере МРОТ в Челябинской области в I квартале 2021 года.По итогам рассмотрения вопроса секретариат принял обращение к работодателям о минимальном размере оплаты труда в Челябинской области с 1 января 2021 года. Источник: Фото из открытых источниковУчастники прошедшего в конце 2020 года расширенного заседания секретариата Челябинской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений обсудили изменения в федеральном законодательстве, связанные с особенностями расчета минимального размера оплаты труда с 1 января 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ по труду и занятости населения региона. Заседание прошло под председательством первого заместителя губернатора Челябинской области, координатора областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.В работе секретариата приняли участие представители правительства Челябинской области, Федерации профсоюзов Челябинской области, Челябинской областной ассоциации работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» и руководители предприятий региона.В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2020 года № 473-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на территории Российской Федерации с 1 января 2021 года устанавливается минимальный размер оплаты труда в размере 42 процентов от медианной заработной платы по Российской Федерации за предыдущий год, или 12 792 рубля в месяц. Для Челябинской области с учетом уральского коэффициента (15%) величина МРОТ работников составит 14 710 рублей 80 копеек, что на 5,5% выше действовавшего на 1 января 2020 года.В закрытых административно-территориальных образованиях области минимальная зарплата будет выше, так как там выше значение районного коэффициента. Вместе с тем, стороны социального партнерства договорились рассмотреть вопрос о размере МРОТ в Челябинской области в I квартале 2021 года.По итогам рассмотрения вопроса секретариат принял обращение к работодателям о минимальном размере оплаты труда в Челябинской области с 1 января 2021 года. AzAzA 2021-01-14YEKT07:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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