Началась подготовка к массовой вакцинации от COVID-19

По информации руководства Клинической больницы № 71, "Гам-КОВИД-Вак" - комбинированную векторную вакцину для профилактики коронавируса - в Озерск поставляет Федеральное медико-биологическое агентство России.
На сегодняшний день в наличии более 500 доз, в ближайшее время ожидается поступление 1400 доз вакцины. В дальнейшем ожидается поступление новых партий вакцины. В среднем, поясняют медики, в Озерске вакцинируют по 20-25 человек в день. Более 30 медработников начали вакцинироваться в декабре прошлого года и уже завершили полный цикл, состоящий из двух прививок.
Кроме того, в округе начата вакцинация работников социальной сферы, сотрудников ФГУП «ПО «Маяк», работающих в режиме непрерывного технологического процесса. Процедура проходит по спискам, которые составлялись заранее, и после обязательного осмотра у врача.
Накануне губернатор Алексей Текслер обратил внимание на важность предстоящей массовой вакцинации населения от ковида, а также напомнил, что на территории Челябинской области действует режим повышенной готовности. Это значит, что сохраняются ограничения, касающиеся запрета на проведение развлекательных мероприятий в организациях общественного питания.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа